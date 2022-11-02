Göztepe Vergi Dairesi'nin konuğu ünlü sunucu Pelin Çift oldu

Göztepe Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Sakarya’nın makamında yapılan görüşmeye Mali Müşaviri Hıdır Daştan ile giden ünlü sunucu, “konu zamanında ve eksiksiz ödenen vergi olunca vergiyi veren, alan ve bu süreci yöneten tarafların üçünün de bir arada olması gerektiğine inandığını” ve bu nedenle mali müşaviri ile geldiğini söyledi.

Muhasebenin önemine ve titizlik gerektirdiğine değinen ünlü sunucu vergi dairesi müdür ve müdür Yardımcılarının huzurunda hem daire personeline ve hem de mali müşavirine ve onun ekibine teşekkür etti.

Verginin doğru ve zamanında ödenmesinin önemine değinen Göztepe Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Sakarya Ünlü sunucuya hassasiyetleri ve kamusal alana olan ilgi ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Devletin vatandaşına uzanan elinin yanında olup o ele güç vermenin erdeminden bahseden ünlü sunucu nazik davetleri için Mustafa Sakarya ve ekibine ayrı ayrı teşekkür etti.

Ünlü sunucuyla geçmişten bu güne hazırlamış olduğu programlar hakkında edilen sohbet oldukça renkli geçti. Vergi dairesinin hemen hemen tüm personelinin fotoğraf çekme taleplerini kırmayan ünlü sunucu, bunca yoğunluğa rağmen yüksek enerjisi ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Sohbet ortamında çaylar ve ikramlarla geçen görüşmeye Göztepe Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Sakarya ile birlikte Müdür Yardımcıları Serap Özbucak, Şenay Öztürk, Arif Aksungur ve Serbest Meslek Servis Şefi Perihan Koyuncu ev sahipliği yaptılar.



