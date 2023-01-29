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Grafikleri paylaşarak dikkat çeken rakamı duyurdu! Bakan Nebati'den 'faiz' açıklaması: "Bir dönüşüm yaşanıyor"

29.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faiz harcamaları ve milli gelirle ilgili yaptığı paylaşımda "Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor" derken faiz harcamalarının milli gelire oranının 2022'de yüzde 2,3'e düşmesini beklediklerini söyledi.

Grafikleri paylaşarak dikkat çeken rakamı duyurdu! Bakan Nebati'den 'faiz' açıklaması: "Bir dönüşüm yaşanıyor"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından grafiklere yer vererek yaptığı paylaşımda "Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor" diyerek milli gelirin büyük kısmının faize değil, yatırıma harcandığını ifade etti.

"YAPISAL BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR"

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimizde yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor.

2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3’tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5’e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3’e kadar düşmesini bekliyoruz.

1

2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL’si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL’si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı.

2

2002 yılında her 100 TL’lik bütçe harcamasının 43,2 TL’si faiz ödemelerine gidiyordu. 2021 yılında 11,3 TL’si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı.

3

Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor."

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati milli gelir

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