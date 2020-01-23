GRAFİKLİ - İhraç edilen ortalama 5 araçtan biri "Made in Sakarya" damgalı oldu

ONUR ORHAN - Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla geçen yıl 243 bin 382 aracı yurt dışına satarak dünyaya "Made in Sakarya" damgasını tanıtmayı sürdüren Sakarya, ülke ekonomisine 4 milyar 729 milyon 240 bin dolar döviz kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 7'nci sıradaki yerini koruyan Sakarya'da geçen yıl 251 bin 949 otomobil, 120 küçük kamyon, 231 kamyonet, 758 midibüs, 730 otobüs ve 22 bin 745 traktör olmak üzere 276 bin 533 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,6'sının yapıldığı kentte günde 768 araç banttan indirilirken 676'sı yurt dışına satıldı.

Kentteki otomotiv fabrikalarında yılın 12 ayında üretilen araçların yüzde 88'ine denk gelen 243 bin 382'si ihraç edilirken, bu satıştan 4 milyar 729 milyon 240 bin dolarlık gelir elde edildi.

Toplam ihracat rakamının yüzde 91,4'ünü bu sektörden karşılayan Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye'nin genel ihracattaki payı da yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti.