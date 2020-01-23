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GRAFİKLİ - İhraç edilen ortalama 5 araçtan biri "Made in Sakarya" damgalı oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,1'inin karşılandığı Sakarya'da geçen yıl üretilen 276 bin 533 aracın yüzde 88'ine denk gelen 243 bin 382'si yurt dışına satıldı - Geçen yılki satıştan ülke ekonomisine 4 milyar 729 milyon 240 bin dolar döviz kazandıran Sakarya, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor

ONUR ORHAN - Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla geçen yıl 243 bin 382 aracı yurt dışına satarak dünyaya "Made in Sakarya" damgasını tanıtmayı sürdüren Sakarya, ülke ekonomisine 4 milyar 729 milyon 240 bin dolar döviz kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 7'nci sıradaki yerini koruyan Sakarya'da geçen yıl 251 bin 949 otomobil, 120 küçük kamyon, 231 kamyonet, 758 midibüs, 730 otobüs ve 22 bin 745 traktör olmak üzere 276 bin 533 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,6'sının yapıldığı kentte günde 768 araç banttan indirilirken 676'sı yurt dışına satıldı.

Kentteki otomotiv fabrikalarında yılın 12 ayında üretilen araçların yüzde 88'ine denk gelen 243 bin 382'si ihraç edilirken, bu satıştan 4 milyar 729 milyon 240 bin dolarlık gelir elde edildi.

Toplam ihracat rakamının yüzde 91,4'ünü bu sektörden karşılayan Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye'nin genel ihracattaki payı da yüzde 19,1 olarak kayıtlara geçti.

- Toyota ihracatta zirvede yer aldı

Toyota Sakarya fabrikasında 12 ayda 251 bin 949 araç üretildi.

Binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90,1'ine denk gelen 227 bin 19 aracı yurt dışına sattı.

- Otokar ve TürkTraktör'ün ihracatında artış

Otokar, geçen yıl 231 kamyonet, 120 küçük kamyon, 758 midibüs ve 730 otobüs olmak üzere toplam 1839 araç üretimi gerçekleştirdi.

İhracatını 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,3 artırmayı başaran Otokar, 2018'de 901 araç ihraç ederken 2019'da 1156 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-aralık döneminde ürettiği 22 bin 745 traktörün yüzde 66,8'ine denk gelen 15 bin 207'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Geçen yıl Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma Üretim İhracat Toyota 251.949 227.019 Otokar 1.839 1.156 TürkTraktör 22.745 15.207 Toplam 276.533 243.382

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Anahtar Kelimeler:
ihracat, otomotiv, Sakarya,

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