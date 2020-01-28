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Gram altın 301 lira seviyelerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Gram altın 301,2 lira, çeyrek altın 490 lira ve Cumhuriyet altını 2.007 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 301,2 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 302,6 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 301,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.007 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 1.577,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini ve risk algısının yüksek seyretmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Teknik açıdan ons altında 1.586 ile 1.597 dolar seviyelerinin direnç ve 1.560 doların destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, gram altında ise 305 liranın direnç, 300 liranın destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

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