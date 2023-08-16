FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın almayı ya da bozdurmayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten yeni rekor uyarısı: "Ekim ayı itibarıyla..."

Gram altın almayı ya da bozdurmayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten yeni rekor uyarısı: "Ekim ayı itibarıyla..."

16.08.2023 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde gram altın bozdurmayı düşünen ya da almak isteyen kişilere uyarıda bulundu. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

Gram altın almayı ya da bozdurmayı düşünenler dikkat! İslam Memiş'ten yeni rekor uyarısı: "Ekim ayı itibarıyla..."

Para Piyasaları Uzman İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı. "Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor" diyen uzman isim yalanan gerilemenin ise dolar kaynaklı olduğunu ifade etti. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

islam memiş

GRAM ALTINDA YENİ REKOR İÇİN TARİH VERDİ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altında yeni rekor için tarih verdi.

Uzman isim açıklamasına ons altın ile başladı:

"Ons altın tarafındaki baskılanma da geriledi. 1890 dolar destek seviyesi çalışacak gibi. 1902'ye kadar geriledi, aşağıda 1890 dolar seviyesi var. Bu geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor. 1890'lu seviyeler kalıcı olmayacaktır. Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Ekimde 2150'yi görebiliriz. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Bu gerilemenin sebebi dolar endeksidir ve bu düşüşler kalıcı değildir.

Uzmandan çok kritik açıklama! Gram altın için tarih verdi: Rekor seviyeyi işaret etti!

GRAM ALTIN ALMAYI YA DA BOZDURMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT!

Gram altın alacak kişiler ile bozdurmayı düşünenleri uyar Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzman isim açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın tarafındaki baskılanma da geriledi. 1890 dolar destek seviyesi çalışacak gibi. 1902'ye kadar geriledi, aşağıda 1890 dolar seviyesi var. Bu geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor. 1890'lu seviyeler kalıcı olmayacaktır. Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Ekimde 2150'yi görebiliriz. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Bu gerilemenin sebebi dolar endeksidir ve bu düşüşler kalıcı değildir. Gram altın TL ekran ve internet tarafında en az 50 liralık makas olacaktır. Talep ne kadar oluşursa makas aralığı bir o kadar açılacaktır. Sanalda altın yatırımı yapan arkadaşlar da bankacılık uygulamasından makas aralıklarına bakabilir. Gram altın TL'de serbest piyasalarda 1751 lira görüldü. Gram altın TL'de fiyat farklılığı oluştuğu için 1700 altında fiziki tarafta bir işlem beklemiyorum. Sanal ortamda olabilir 1660 ama fiziki tarafta 1700 altında rakamlar beklemiyorum. Ekim ayı itibarıyla gram altında 1800'lü rakamları konuşacağız. 1820, 1880 TL rakamları oluşacaktır."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 16 Ağustos Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.653,37 TL üzerinden yapan gram altın 1.656,48 liradan alınıyor, 1.656,79 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.184,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.086,00 liradan alınıyor, 11.187,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.618.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.561,00 liradan alınıyor, 5.620,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.809,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Ağustos itibariyle 2.771,00 liradan alınıyor, 2.809,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Ağustos günü 10.946,21 TL alış, 11.164,45 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur zam teklifini beğenmedi! Memur-Sen’den hükümete 10 maddelik çağrı ve dikkat çeken anket hamlesi…Memur zam teklifini beğenmedi! Memur-Sen’den hükümete 10 maddelik çağrı ve dikkat çeken anket hamlesi…
Akaryakıtta tabelalar değişti: 38 TL'yi aştı, 40 TL'ye dayandıAkaryakıtta tabelalar değişti: 38 TL'yi aştı, 40 TL'ye dayandı
Türk bankalarıyla ilgili Moody's'den yeni karar!Türk bankalarıyla ilgili Moody's'den yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları İslam Memiş islam memiş son dakika altın son dakika canlı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.