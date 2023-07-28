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Gram altın biriktirenler dikkat! Uzman isim uyardı: "Yıl sonuna kadar kemerlerinizi bağlayın"

28.07.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. FED'in kararı sonrası yeni bir açıklamada bulunan uzman isim, 25 baz puanlık faiz artışının altın fiyatları ve emtia piyasalarına nasıl bir etkisi olacağını aktardı. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Temmuz 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

Gram altın biriktirenler dikkat! Uzman isim uyardı: "Yıl sonuna kadar kemerlerinizi bağlayın"

Altın fiyatlarında dair gelişmeler 28 Temmuz 2023 Çarşamba günü hem vatandaşlar yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın sahiplerine uyarıda bulundu. Öte yandan dolar son kapanışını 26.9602 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9540 liradan, satış fiyatı ise 26.9665 liradan işlem görüyor. İslam Memiş'in açıklamaları sonrası tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 28 Temmuz 2023 Cuma günü altın fiyatları...

"GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN CEPHESİNDE DURUM TAMAMEN FARKLI"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 25 baz puanlık faiz artışının altın fiyatları ve emtia piyasalarına nasıl bir etkisi olacağını şöyle ifade etti:

"Son birkaç haftadır, piyasalar 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlandırırken, aynı zamanda toplantıdan faizlerin değişmeyeceği ihtimaline yönelik bir açıklık bırakılmıştı. Fed'in faizleri bir aylık bir aradan sonra tekrar yükseltmesi, kısa vadede altın fiyatları için bir düşüşün sinyalini verecektir. Xauusd çiftinin, kararın açıklanmasıyla birlikte bir miktar artış gösterip 1973 dolar seviyelerine çıkmasına rağmen, yarın (bugünün yarını olarak) itibariyle altında, özellikle ons fiyatlarında bir düşüş döneminin başlamasını bekliyorum.

"İLERLEYEN GÜNLERDE DÜŞÜŞ YAŞANACAK!"

Altının şu anda aşağıda test edeceği seviye 1935 dolar olarak dikkat çekiyor. Fed Başkanı Powell, toplantıdan sonra Eylül ayında bir 25 baz puanlık artış daha yapabileceklerini belirtmiş olsa da, bu açıklamanın sözlerin gücüyle piyasaları kontrol etme ve doları artırarak, altını baskı altına alma niyeti taşıdığını düşünüyorum. Gelecek aylarda herhangi bir faiz artışı olacağına inanmıyorum. Bu, ilerleyen günlerde düşüş yaşayacak olan altının, yılın son alım fırsatını sunacağı anlamına geliyor. Daha önce de belirttiğim gibi ons tarafında yılsonuna kadar 2150 ve 2250 seviyelerinin aşılabileceğini tahmin ediyorum.

Gram altın ve çeyrek altın cephesinde ise durum tamamen farklı olacak. Ons fiyatlarında görülecek artışın yanı sıra, yıl sonunda turizm gelirlerinin azalması ve kısa vadeli borçların ödenmeye başlaması ile birlikte dolar kuru da bir yukarı ivme yaşayacak. Bu yüzden gram altın fiyatlarında çift yönlü bir kaldıraç etkisi görülecek. Bu nedenle yılsonuna kadar gram altında 2000 lira sınırının rahatlıkla aşılabileceğine inanıyorum. Emtia piyasalarında ise genel bir yükseliş trendi başlayacaktır. Altın fiyatlarında düşüşlerin gelecek haftaya sarkmadan görüleceğini öngörüyorum. 27 lira sınırını aşamayan bir dolar kuru olduğunu düşünürsek, gram/TL cephede de alım fırsatları doğabilir. 2023 yılında son kez dip fiyattan altın almak için bir fırsat penceresi açılacak."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (28 TEMMUZ 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 28 Temmuz 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.684,70 TL üzerinden yapan gram altın 1.693,39 liradan alınıyor, 1.693,73 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.143,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.069,00 liradan alınıyor, 11.207,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.603.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.527,00 liradan alınıyor, 5.631,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.799,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Temmuz itibariyle 2.771,00 liradan alınıyor, 2.814,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Temmuz günü 10.875.67 TL alış, 11.092,54 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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