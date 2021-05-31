Gram altın daha da yükselecek mi? Uzmandan çarpıcı "düzeltme gelebilir" yorumu

Geçen haftaya 509 TL civarında başlayan gram altın, haftayı 520 TL’nin üzerinde kapatmıştı. Gram altının bu yükselişi, dolar/TL’nin haftayı yüzde 2’den fazla yükselişle kapatması ve küresel altın fiyatlarındaki tırmanıştan kaynaklandı. Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle Kasım 2020’deki zirvesinin çok yakınında bulunuyor. Bir TV kanalına konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıkladı.

İşte Memiş'in açıklamaları:

Altının yükselişinin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması lazım. Çok aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu burada da bir düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandı. Faiz artırımlarıyla alakalı ve enflasyonla alakalı ciddi belirsizlikler var.

Buradaki puslu havanın tamamen dağılması lazım. 2 hafta sonra FED tarafındaki faiz kararında ve buradaki açıklamaları takip edeceğiz. Eğer ABD Merkez Bankası FED faiz artırımlarını 2022 yılına ötelerse evet ONS tarafına 1.960 devamında da 2 bin dolar seviyesinin üzerine bir atak görebiliriz.