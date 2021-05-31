Gram altın daha da yükselecek mi? Uzmandan çarpıcı "düzeltme gelebilir" yorumu

Geçen haftaya 509 TL civarında başlayan gram altın, haftayı 520 TL’nin üzerinde kapatmıştı. Gram altının bu yükselişi, dolar/TL’nin haftayı yüzde 2’den fazla yükselişle kapatması ve küresel altın fiyatlarındaki tırmanıştan kaynaklandı. Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle Kasım 2020’deki zirvesinin çok yakınında bulunuyor. Bir TV kanalına konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıkladı.
İşte Memiş'in açıklamaları:
Altının yükselişinin devam etmesi için teknik olarak bir düzeltme hareketini yapması lazım. Çok aşırı yükseldi çünkü. Dolar tarafında da bir miktar köpük oluştu burada da bir düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Sonra ABD Merkez Bankası FED'e odaklandı. Faiz artırımlarıyla alakalı ve enflasyonla alakalı ciddi belirsizlikler var.
Buradaki puslu havanın tamamen dağılması lazım. 2 hafta sonra FED tarafındaki faiz kararında ve buradaki açıklamaları takip edeceğiz. Eğer ABD Merkez Bankası FED faiz artırımlarını 2022 yılına ötelerse evet ONS tarafına 1.960 devamında da 2 bin dolar seviyesinin üzerine bir atak görebiliriz.
Gram altın da haliyle yükseliş olabilir. Ancak yine kısa vade için bir düzeltme hareketi yapar diye beklentimiz devam ettiriyoruz. O da altın ons fiyatına 1.845 dolar seviyesine takip edeceğiz düşüşlerde.
Ve gram altın TL fiyatında 502-503 lira seviyesine takip edeceğiz. Bu seviyeler oldukça önemli.
Ama kısa vadede şu andaki Merkez Bankası talebi hala fiziki tarafta devam ediyor. Diğer yanda düğün sezonu başlayacak. Herkesin gözü Kabine toplantısında. Düğün yapacak olan vatandaşlar hazır, sektör hazır. Bu da fiziki altın tarafında ciddi talep artışlarına devam ettirebilir.
Bence şu anda doğru bir zaman değil. Şubat ayının ortalarında 397 lira seviyesine kadar gerilemişti. İşte bu aralar tam bir alım fırsatıydı. İşte oradan alanlar aldı..
Şimdi alacak olanlar bence bu satışları beklemeli. 500 lira seviyesine kadar sarkmalar veya 500 lira seviyesinin altına sarkmalar beklenmeli. Ama elinde altın bulunduranlar da önemli bu süreçte.
Onlar da satmak için acele etmemeli. Tahmin ve öngörümüz yine haziran ayının ortalarından sonra bu yükselişlerin devam edeceği. O yüzden satacaklar da beklemeli alacakalar da.
Büyük ihtimalle 1.960 devamında 2.150 dolar seviyesine kadar ons tarafında bir yükseliş öngörüyoruz.
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