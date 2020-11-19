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Gram altın en kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 11:09 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 460,6 liradan işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Gram altın en kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 464,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 460,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.092 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.864 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Yatırımcıların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandıklarını belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

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