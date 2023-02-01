Gram altın Fed faiz kararı sonrasında ne olur? Bu akşam 22.00'de açıklanıyor: İşte uzman yorumları ve olası senaryolar

Altın ve döviz piyasasında gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrildi. Fed, faiz kararını TSİ 22.00'de açıklayacak. Bugünkü toplantıda 25 baz puan artırım bekleniyor. Faiz kararı kadar, politika metnindeki yönlendirmeler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da piyasaların yakın markajında olacak.

Fed, geçen yıl 4 toplantı üst üste 75'er baz puan artışın ardından, yılı 50 baz puan artışla tamamlamış ve faizi yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

FAİZ ARTIRIMLARI DEVAM EDEBİLİR

Enflasyonda düşüş görüldüğü ancak risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiği, faiz kararlarının gelen verilere bağlı olacağı, devam eden faiz artışlarının uygun olduğu belirtilmişti. Fed projeksiyonlarında ise büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Son dönemde açıklanan veriler ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlamaya işaret ederken, istihdam piyasasında olumlu görünüm sürüyor. Enflasyondaki azalış devam ediyor.

DOLAR FED ÖNCESİ DÜŞÜŞTE

Dolar endeksi bazı büyük merkez bankası toplantıları öncesinde dünya genelinde piyasaların risk iştahını azaltmasıyla, Salı günü Avrupa'daki erken işlemlerde bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak Fed’in karar gününde düşüşe geçti ve 101,90 seviyelerinde bulunuyor. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 18,80 seviyelerinde hareket ediyor.

ALTINDA AYLIK KAZANÇ YÜZDE 5’İN ÜZERİNDE

Altın son üç ayda yüzde 17,7 ve yılbaşından bu yana yüz yüzde 5’in üzerinde yükseldi. Ancak altın fiyatları bugün düşüşte. Ons altın 1.941 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatları ise 1.164 TL’den değerleniyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Kurumsal danışmanlık şirketi AirGuide’ın direktörü Michael Langford, altının önümüzdeki hafta 1.900 ile 1.925 dolar arasında işlem görmesini bekliyor. RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Daniel Pavilonis ise Fed’in bu hikayeyi anlatma şeklinin altın piyasasına yansıyacağını belirtiyor. Bu bağlamda Pavilonis, “Buradaki daha büyük resim şu ki, Fed oranları yavaşlatırsa, enflasyon kükreyerek geri geliyor. Fed biraz durursa ve enflasyon hala oradaysa, bu senaryoda altının yükseleceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yapıyor.

CMC Markets baş piyasa analisti Michael Hewson ise, “Fed’in şahin bir sürprizi, altın fiyatlarının kısa vadede 1.900 dolara gerilemesine neden olabilir” tahmininde bulunuyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed öncesi ve Fed sonrası dalgalanmaların devam edeceğini ifade ederken, "Bu düşüşlerin şubatın ortalarına kadar 1850 dolar seviyelerine kadar gerilmesini tahmin ediyorum. eknik olacak kısa vade için takip edeceğimiz seviye ons altında bin 880 bin 850 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Ancak orta ve uzun vadede yıllık bazda 2 bin 500 dolar seviyeleri ile alakalı öngörü devam ediyor. Yıllık bazda düşünen yatırımcı için bir alım fırsatı olarak düşünülebilir. Çünkü yine resesyon ve jeopolitik riskler gibi birçok etken emtia fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Amerika Merkez Bankası Fed'in Mart sonrasında yavaşlayacağı ve faiz artırımlarını biraz daha bekletmeye alması gibi etkenler altın gibi değerli metalleri pozitif yönde etkileyecek" dedi.

"ÇEKİLMELER ALIM FIRSATINA DÖNÜŞÜR"

"Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diyen uzman isim, "Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir. Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var" şeklinde değerlendirmede bulundu.



