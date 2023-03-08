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Gram altın, Fed ile sert düştü! Rakamı duyan kuyumcuya koşacak: İslam Memiş yaz aylarını işaret ederek açıkladı… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

08.03.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın fiyatları Fed Başkanı Powell’ın faiz artırım mesajı vermesinin ardından geriledi. Yurt içinde altın gram fiyatı ise 1.100 TL kritik seviyesine doğru geri çekildi. Bu hareketlilik sonrası, “Altın fiyatları ne olur?”, “Altın düşüşünü sürdürecek mi" sorusuna yanıt aranırken Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaz aylarını işaret etti. İşte son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı canlı rakamlar…

Gram altın, Fed ile sert düştü! Rakamı duyan kuyumcuya koşacak: İslam Memiş yaz aylarını işaret ederek açıkladı… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti.

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GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEDE

Powell’ın konuşması ile altın fiyatları yönünü yeniden aşağı çevirdi. 2 Şubat’ta faizi 16 yılın zirvesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükselten Fed’in 2023’te nihai olarak daha önce tahmin edilenden daha yükseğe çıkarabileceğine dair beklentiler, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Spot piyasada ons altın fiyatı bugün yüzde 1,5 düşüşle 1815 dolara kadar geriledi. Dün sabah 1.125 TL seviyesini gören gram altın fiyatı da şu sıralar 1.101 TL seviyesine geldi.

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Çeyrek altın 1.853 TL’den, Cumhuriyet altını 7.668 TL’den ve 22 Ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.088 TL’den satışa sunuluyor.

ALTIN

“FED’İN İŞİ BİTTİĞİNDE ALTIN TOPARLANABİLİR”

OCBC FX stratejisti Christopher Wong, doların düşmesiyle birlikte altının yükselmeyi başardığını belirtiyor. Ayrıca analist, para politikasındaki sıkılaşmanın son döngüye girerken altın fiyatlarının Fed’in işi bittiğinde toparlanabileceğinin altını çiziyor.

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İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN YAZ AYLARINI İŞARET ETTİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde yaz ayının beklenmesi gerektiğini dile getirirken, "Gram altın/TL fiyatında 1.130 – 1.170 TL aralığını bu hafta için takip edeceğim. Çarşamba günü tekrar kar satışları ile gerileyebilir gram altın. Orta ve uzun vadede rekor beklentimiz devam ediyor. Yaz aylarında yükselişleri göreceğiz. Düşüşler alım fırsatı. Bozdurmak isteyen de acele etmemeli. Ons altında 1870, devamında 1880 dolara kadar toparlanma mümkün. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Hızlı bir toparlanma, 1870, devamında 1880 dolar seviyesi var. 1880 dolardan tekrar satış gelme olasılığı yüksek" diye konuştu.

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