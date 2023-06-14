Gram altın fiyatı Fed faiz kararı öncesi 1500 TL’den döndü! İslam Memiş ‘1800 TL olabilir’ dedi: Bu akşam 21'den sonra…

Fed faiz kararı belli oluyor. ABD enflasyon verisinin ardından haftanın en önemli ikinci gelişmesi öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Altın ve döviz piyasasının yakından takip ettiği kararda, Haziran ayı için faiz artışı olmasına piyasa sadece yüzde 5 civarında olasılık veriyor. Bir başka deyişle piyasanın neredeyse tamamı ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri sabit tutacağını dile getiriyor. Ancak Haziran pas geçilse bile Temmuz’da yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı olma ihtimali masada. Banka'nın nihai faiz oranını da yüzde 5,25-5,50 seviyesinde oluşturacağı tahmin ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed bu akşam faiz karar setini duyuracak. Karar akşam 21.00’de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell 30 dakika sonra 21.30’da mikrofonların karşısına geçecek. Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini söylüyor.

FED FAİZLERİ SONRASI ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Dün açıklanan ABD tüketici enflasyonu ile 2 yılın en düşük seviyesi görüldü. Manşet ve çekirdek ayrıştı. Manşet belirgin düşerken çekirdek sınırlı düşüş kaydetti. Her ikisi de beklentilere çok yakın geldi. Hal böyle olunca altın ve döviz piyasanın tepkisi de sınırlı kaldı, risk iştahı çok artamadı. Bu gelişmeler ile Fed’in faiz kararına ilişkin beklentiler de iştahın artışını sınırlayan diğer bir faktöre dönüştü.

Fed’in bugünkü kararı için değerlendirmede bulunan analistler, beklentilerin faiz artışı yönünde olmadığını ancak olası bir artırım durumunun piyasalarda dalgalanma yaratabileceğine dikkat çekti.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Karar öncesinde ABD dolar endeksi 102,9 seviyelerine gerilerken, euro/dolar paritesi ise Mayıs ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeden aşağı çekildi. Parite şu sıralar 1.07 seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Haziran’daki faiz kararının belirsizliği piyasalarda yükselişi tetikliyor. Dolar/TL rekor seviyeden çekilse de bu sabah 23,67 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL 25,55 liradan değerleniyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Emtia fiyatları ise enflasyon ve resesyon ikilemi arasında karışık seyrini sürdürdü. Ons altın fiyatı Fed faiz kararı öncesinde 1962 dolara kadar yükseldi. Dün 1500 TL sınırında yeni rekor seviyesinden geri çekilen gram altın fiyatı da bugün 1484 TL seviyesini gördü. Çeyrek altın 2.502 lira, Cumhuriyet altını 10.160 liradan fiyatlanıyor.

“GRAM ALTINDA DALGALANMA OLABİLİR”

Peki altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu hafta en ons hem gram bazında geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. Buradan tekrar bir satış gelebilir. 1910 dolara kadar geri çekilme öngörüyorum 1480-1515 bant aralığını gram altında öngörüyorum. Fed'in faiz kararı, ECB'nin faiz kararı var. Bu gelişmeler dolar/TL ve ons altında etkili olacağından gram altın da geniş bant aralığında dalgalanabilir” diye konuştu.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

"Gram altın TL'de yıl içinde 1600 TL'nin yukarı yönlü kırılmasını, 1700-1800 liranın da bugünkü ekonomik koşullarda mümkün olduğunu düşünüyorum” diyen Memiş, şunları kaydetti:

“Merkez Bankası faiz artışı olursa dolarda geri çekilme öngörüyorum. Bu da gram altında 1450 ve 1400'e kadar geri çekilmeye neden olabilir. Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum. Tansiyon yüksek, kur yüksek... Vatandaş da kafası karışık, faiz kararını görmeden kesin hükümlü olmamak gerekiyor. Döviz kurlarında ve gram altında bir gerileme mümkün görülüyor. Kısa vadede altının gram ve onsunda düşüş beklediğimi ifade ettim. 1400'e kadar gram altında, ancak kısa vadeli düşüşler kalıcı değil. Bunun bilmek lazım. Orta ve uzun vadede altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam edecek. Bir tarafı ons, bir tarafı gram. Çift ayaklı olduğu için kazandırıyor. Dolardan destek aldı, Eylül’den itibaren onstan da destek alma ihtimali kuvvetli. İhtiyacı olmayan bozmak için acele etmemeli.”



