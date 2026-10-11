Wynsors World of Shoes 17 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

İngiltere’nin köklü ayakkabı perakendecilerinden Wynsors World of Shoes, mağaza sayısını azaltmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 47 şubesi bulunan şirketin 17 mağazasını kapatması planlanırken ilk kapanan şubede uygulanan indirimler müşterilerin ilgisini çekti.

Modella Capital bünyesinde faaliyet gösteren şirketin aldığı karar doğrultusunda, kapanış öncesinde bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan fiyat indirimlerine gidildi. Diğer şubelerin ne zaman kapanacağı ise henüz açıklanmadı.

ARTAN MALİYETLER MAĞAZA SAYISINI AZALTMA KARARINDA ETKİLİ OLDU

İngiltere’de uzun yıllardır ayakkabı sektöründe hizmet veren Wynsors World of Shoes’un küçülme planında yükselen kira ve personel giderlerinin etkili olduğu belirtiliyor. Şirketin maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla yaklaşık 47 mağazasından 17’sini kapatması gündemde.

Kapanış sürecinin ilk adresi, Lancashire bölgesinde bulunan Bacup şubesi oldu. Mağaza, faaliyetlerini sonlandırmadan önce başlattığı indirim kampanyasıyla öne çıktı.

BAZI ÜRÜNLERDE YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM UYGULANDI

Bacup mağazasında bazı ayakkabı modellerinin fiyatları yüzde 50’ye kadar düşürülürken Kickers marka okul ayakkabılarında yüzde 30 indirim yapıldı. Kapanış öncesinde müşterilere sunulan fırsatların ardından şube faaliyetlerini durdurdu.

Nefes'in haberine göre, kapatılması planlanan 17 mağazadan biri olan Bacup şubesinin kapanmasıyla birlikte gözler zincirin diğer noktalarına çevrildi. Ancak kalan mağazaların hangi tarihlerde kapanacağına ilişkin henüz kesin bir takvim paylaşılmadı. Wynsors World of Shoes, diğer şubelerin kapanış sürecine dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

ŞİRKET TÜM FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMIYOR

Mağaza kapatma planı, Wynsors World of Shoes’un faaliyetlerini tamamen bitireceği anlamına gelmiyor. Mevcut plan kapsamında şirketin daha az sayıda şubeyle hizmet vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

Zincirin kapanışların ardından kaç mağazayla yoluna devam edeceği ve yeni yapılanma kapsamında nasıl bir strateji izleyeceği henüz netleşmedi. Kalan şubelerin geleceğine ve şirketin yeni dönem planlarına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki süreçte belli olması bekleniyor.