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Gram altın fiyatı için İslam Memiş ‘kırmızı çizgi’ diyerek açıkladı: Altın fiyatları yükselişe geçti: ‘Anlaşma bozulursa…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.05.2024 09:08
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Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde de yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. Ons altın fiyatına paralel olarak yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatları yükselişe geçti. Altındaki yükselişin nedenleri ise belli oldu. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın gram fiyatı için hem tahminde bulundu, hem de ‘kırmızı çizgi’ diyerek yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı yaptı. İşte 6 Mayıs 2024 Pazartesi Kapalıçarşı güncel altın fiyatları grafiği ve gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları...

Gram altın fiyatı için İslam Memiş ‘kırmızı çizgi’ diyerek açıkladı: Altın fiyatları yükselişe geçti: ‘Anlaşma bozulursa…’

Altın, bu yıl yaklaşık yüzde 12 değer kazandı. Metal, Nisan ayında art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı rekor bir ralli yaptı. Bu kazançlar güçlü merkez bankası alımları, Asya piyasalarından gelen talep ve Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortasında liman alımlarıyla bağlantılı. Yeni haftaya bakıldığında ise altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentileri ve Orta Doğu'daki gerilimin getirisi olmayan külçenin cazibesini artırmasıyla yükseldi.

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GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Ons altın bu saban 2315,40 dolara kadar toparlandı. Şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,35 artışla 2309,85 dolar seviyesinde. Yurt içinde gram altın fiyatı ise yüzde 0,54’lük artış ile 2.584 liradan, çeyrek altın 4.102 liradan ve Cumhuriyet altını da 16.735 liradan değerleniyor.

GRAM ALTIN (13)

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BUGELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Pazar günü Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması karşılığında savaşa son verilmesi talebini yinelemesi ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bunu kesin bir dille reddetmesiyle Gazze'de ateşkes ihtimali zayıf göründü.

Cuma günü açıklanan veriler ise, ABD'de istihdam artışının Nisan ayında beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterdi ve Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentilerini güçlendirdi. Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM), imalat dışı PMI'ın Mart ayındaki 51,4'ten 49,4'e düştüğünü söyledi.

ONS ALTIN (13)

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI ALTINDA FIRSATI AZALTIYOR

New York Fed Başkanı John Williams Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyon için yüzde 2 hedefinin Fed'in fiyat istikrarını sağlama çabaları için "kritik" olduğunu söylerken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'nin faiz yolu "nokta grafiğinin" daha fazla bağlama ihtiyacı olduğunu belirtti.

CME'nin FedWatch aracına göre, piyasalar Eylül ayında ABD'nin faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 67 olarak fiyatlıyor. Düşük faiz oranları külçe altın tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.

ONS ALTIN (3)

“YENİ YÜKSELİŞE YOL AÇABİLİR”

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong altının "jeopolitik gelişmelere karşı hassas olmaya devam edeceğini ve ateşkes anlaşmasının bozulmasının fiyatlarda yeni bir yükselişe yol açabileceğini" söyledi.

Ayrıca, "zayıf ABD verileri Fed'e faiz indirimleri açısından daha fazla politika esnekliği sunuyor" dedi.

ONS ALTIN (5)

‘VARLIKLARIN TAMAMINI ALTINA GEÇİRMEYİN’ UYARISI

Altın fiyatlarına ilişkin son durumu değerlendiren Piyasa Uzmanı İslam Memiş, “Altında bir yön kırılımı şimdilik yok. Ons altın tarafında 2.280 dolar kritik öneme sahip. Aşağı yönlü kırılırsa 2.230 dolar ve devamında 2.200 dolarla alakalı risk oluşumu var. Burada 2.200 dolar üzerine yerleşen piyasa oluşumundan dolayı şu anda her ne kadar baskı altında kalsa da bizim için kırmızı çizgi 2.280 dolar. O yüzden elimizdeki varlıkların tamamını altına geçirmiyoruz. Dolarda yüzde 50 pozisyonumuzu tutuyoruz” uyarısında bulundu.

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GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI

İslam Memiş gram altın fiyatları için, “Yeni bir kırmızı çizgimiz vardı” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“2280 doların altına ons altın sarkarsa, gram altın TL'de 2350-2450 lira aralığını takip ediyor olacağız. 2400 üzerinde gram altın tutunma çabasını sürdürüyor. Bu hafta boyunca şu soruldu. Yeni TL geçti elime bunu nasıl değerlendirebilirim. Gram altın 2731 liraya kadar yükselmişti. 300 lira değer kaybetti. Alınabilir seviyede olduğunu söylüyorum gram altının. 300 liralık gerilemeyi cebe koymak için makul seviyeler bence. Bizim aldığımız seviyenin de aşağısına geldi. Biz miktara odaklandık. Gram altını tekrar yorumlamak gerekirse 2350-2400 altına yerleşme ihtimalimiz olacaktır. Gram altın TL'de bu jeopolitik gerilimle birlikte altın yatırımcısı TL ile işlem yaptığı için korkuyor ‘satalım mı?’ diye. Bu seviyeler satış değil, alım seviyesidir. Elinde TL olan için fırsattır. Temmuz hazırlığı yapan için makul alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kimseye satış tavsiyesi edemem.”

ALTIN


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