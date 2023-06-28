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  4. Gram altın fiyatı için kuyumcular ilk kez bu rakamı söyledi: ‘Dolardaki yükseliş mümkün kılacak’ diyerek açıkladılar: ‘Yıl sonu gelmeden 2000 TL olabilir…’

Gram altın fiyatı için kuyumcular ilk kez bu rakamı söyledi: ‘Dolardaki yükseliş mümkün kılacak’ diyerek açıkladılar: ‘Yıl sonu gelmeden 2000 TL olabilir…’

28.06.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın, dolar ve euro rekor serisine devam ediyor. Yurt içi piyasalar bugün Kurban Bayramı dolayısıyla kapalı. Yurt dışında ise tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiren Fed Başkanı Powell’ın konuşmasına odaklanıldı. Dolar/TL kuru için ekonomistlerin tahmini netleşirken, ‘gram altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu da yanıt buldu. Altının gram fiyatı için kuyumcular 2023 yılı bitmeden 2.000 TL seviyesinin görülebileceğinin altını çizdi.

Gram altın fiyatı için kuyumcular ilk kez bu rakamı söyledi: ‘Dolardaki yükseliş mümkün kılacak’ diyerek açıkladılar: ‘Yıl sonu gelmeden 2000 TL olabilir…’

Bugün yurt içi piyasalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olurken, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacakları konuşmalar takip edilecek.
Fed Başkanı Powell’ın Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumdaki, piyasa tarafından faiz artırım döngüsüne yönelik ipuçlarının aranacağı konuşmasının öncesinde Morgan Stanley, bankanın Temmuz'da 25 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini açıkladı.

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ONS ALTIN FED BAŞKANININ KONUŞMASINA ODAKLANDI

Ons altın fiyatlamaları ise ABD verileri ve Başkan Powell’ın açıklamaları öncesinde dolarında zayıflamasıyla yükseliş eğilimi gösterdi. Hala son zamanların en düşük seviyesinde seyreden ons altın dün kısmen toparlamış ve 1930 doları test etmişti. Günün ikinci yarısında güçlü görünümünü koruyamayan ons altın zayıflayarak 1911 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bugün ise 1918 dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar faiz artırım döngüsüne devam edileceğine yönelik beklentileri pekiştirecek şahin tonlu açıklamaların gelmesi durumunda altın fiyatlarında zayıf görünümün devam etmesini bekliyor.

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GRAM ALTIN YÜZDE 3 DEĞER KAZANDI

Yurt içinde gram altın fiyatları hafta genelinde yüzde 3’e yakın prim görürken dün 1600 TL seviyesine yakın yatay bantta hareket etti. Kurda özellikle 26 TL seviyesi üzerinde olası kalıcılık ihtimali gram altın fiyatının yükseliş trendini desteklerken, ons altın tarafındaki fiyatlamaların da önemli olduğu belirtiliyor. Piyasaların Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde altının gramı 1599 TL seviyesinden değerleniyor. Çeyrek altın 2700 TL, Cumhuriyet altını 10.963 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1561 TL seviyesinde bulunuyor.

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GRAM ALTIN İÇİN KUYUMCULAR RAKAM VERDİ

Kuyumcular altın fiyatlarının yükselmesinin ardından yatırımcıların elindeki altını satmaya başladığını dile getirirken, yeni haftada piyasalarda dalgalanmaların olabileceğini söylediler. Yatırımcılara panik yapmadan soğukkanlı olmaları tavsiyesinde bulunurlarken, gram altın için rakam da verdiler. 2023 yılı bitmeden gram altının 2.000 TL seviyesine ulaşabileceğini ve dolar kurundaki yükselişin bunu mümkün kılacağını vurguladı.

Ekonomist Tuğberk Çitilci ise, “Kurda ilk etapta 28, daha sonra 28-30 TL potansiyeli göz önüne alındığında gram altının portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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DOLARDA REKOR SONRASI YENİ TAHMİN

Dolar endeksi 102,5 seviyesinde hareket etmeye devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,76 seviyesinde seyrediyor. Powell’ın konuşmasının dolar üzerinde de etkisini göstermesi beklenirken, yurt içinde Merkez Bankası’nın faizleri 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine çekmesinin yankıları devam ediyor. Dün 26,02 seviyesinde kapanış gören dolar/TL kuru 26,25 TL seviyesini test ederek yeni zirvesini gördü. Kurda bu hafta yüzde 3’e yakın artış kaydedildi.

Foreks Haber'in 7 ekonomistin katılım sağladığı 2023 sonu dolar/TL kuru anketinde, medyan tahmin 28,00 olurken, ortalama tahmin 27,3486 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 30,00 ve 23,95 olarak gerçekleşti.

Geçen ayki ankette ise medyan beklenti 24,6474 seviyesinde oluşurken, en yüksek tahmin 26,0000, en düşük tahmin ise 23,5700 olmuştu.

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EURODA SON DURUM

Euro/dolar paritesi dün 1,0962 seviyesinde açılış gerçekleştirmiş ve dolar karşısında prim kazanmıştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşmaları faiz artışını işaret ederken 1,0970 seviyesi üzerinde seyreden parite günün ikinci yarısında ABD’den gelen veriler sonrası 1,0944 seviyelerine doğru geri çekilmişti. Sonrasında denge bulmaya çalışan parite 1,0964 seviyesinde kapanış gördü. Yurt içinde ise euro/TL kuru 28,71 seviyesine yükselerek dün rekor kırmıştı. Bugün serbest piyasada kur 28,49 TL seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR

ALTIN


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Anahtar Kelimeler:
Euro Altın dolar

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