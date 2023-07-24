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Gram altın fiyatı için yeni tahmin! Piyasalarda kritik eşik: 26 Temmuz'da son kez...

24.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya pür dikkat ABD’den gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı için kritik haftaya girildi. Faiz silahını bu yıl için son kez kullanması beklenen Federal Rezerv’in kararı öncesinde, yeni haftada piyasalarda temkinli bir hava hakim. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Altın fiyatları bugün ne kadar? Dolar kaç TL? İşte piyasalarda yaşanan son durum...

Gram altın fiyatı için yeni tahmin! Piyasalarda kritik eşik: 26 Temmuz'da son kez...

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı 26 Temmuz’da açıklanacak. Uzun bir süredir enflasyonla mücadele için sıkı para politikası uygulayan bankanın Temmuz ayı ile birlikte gelen veriler ışığında son kez faiz artırması bekleniyor. Mart 2024 yılına kadarki dönemde ise 1 puanlık indirimin yapılabileceği ifade ediliyor.

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DOLAR

Geçtiğimiz hafta ABD’de son olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalınca Fed’in hala canlılığı devam eden istihdam piyasasını işaret eden veriler karşısında yıl içerisinde ikinci bir faiz artışına gidebileceği beklentileri yeniden gündeme geldi. Dolar endeksi yeniden 101 seviyesinin üzerine çıktı. Yurt içinde ise beklentinin altında faiz kararına piyasanın çok güçlü tepkisi gözlenmedi ve kur 27 TL’nin hafif altında hareket etmeye devam etti. Şu sıralar ise 26,94 TL’den değerleniyor.

DOLAR (35)

EURO

Bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Fed tarafında gerçekleştirilecek faiz toplantıları öncesinde parite ABD’den gelen son veriler sonrasında 1,1125 seviyesinde tutunurken, euro/TL kurunda gün içerisinde 30,10 TL seviyesi görüldü.

PİYASA DOLAR

ONS ALTIN

Bu hafta başında Federal Reserve’in faiz oranlarında zirveye yakın olacağı düşüncesiyle altın fiyatlarının 2.000 dolara yaklaşan hareketi söndü. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler güçlenirken, hafta kapanışında 1965 dolar önemli destek seviyesinin altında fiyatlanan ons altın fiyatı için ekonomistler geri çekilmelerin olabileceğini kaydetti. Kritik haftada altının ons fiyatı 1962 dolardan ekranlara yansıyor.

GRAM ALTIN (11)

GRAM ALTIN

Ons altında Fed tarafındaki faiz artış beklentisi ve dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte baskı devam ederken yurt içinde gram altın fiyatları kur tarafında yaşanan yukarı yönlü hareketler ile birlikte 1700 TL seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Şu sıralar ise 1698 TL’den satışa sunuluyor. Ons altın fiyatında ekonomistlerin beklediği geri çekilmenin altının gram fiyatında da düşüşe neden olabileceği ifade ediliyor.

ALTIN

BORSA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,63 artışla 6.730,03 puan ile rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,25 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 6.730,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,04 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 1,23 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fed Altın dolar

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