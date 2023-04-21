FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular o gerçeği açıkladı: Merkez Bankası etkisini yitirdi! “Bu uygulanabilir bir durum değil” diyerek uyardılar

Gram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular o gerçeği açıkladı: Merkez Bankası etkisini yitirdi! “Bu uygulanabilir bir durum değil” diyerek uyardılar

21.04.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı rekor seviyelere yükselmesinin ardından bir miktar geri çekildi. Ancak altın fiyatları ekranda yazan rakamların çok daha üzerinden satışa sunuluyor. Farklı fiyat uygulaması ile ‘ikili kur’un nasıl oluştuğu açıklayan kuyumcular, “Merkez Bankası’nın açıkladığı döviz fiyatları ile serbest piyasada işlem gören fiyatlarda fark meydana geliyor. Bu durum altın fiyatlarının da açıklanan rakamlardan yüksek fiyatlara işlem görmesine neden oluyor” dedi.

Gram altın fiyatı rekor kırarken kuyumcular o gerçeği açıkladı: Merkez Bankası etkisini yitirdi! “Bu uygulanabilir bir durum değil” diyerek uyardılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 21 Aralık 2021 sonrası kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini her gün açıklamaya devam ediyor. Ancak dolar kurundaki yükseliş devam ederken Merkez Bankası’nın açıkladığı kur ile serbest piyasada işlem gören döviz kuru arasındaki makas iyice açılmış durumda. Uzmanlar yaşanan bu ikili kur durumunun gram altın fiyatı üzerinde etkili olduğunu vurguluyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin bir sebebi olarak da bu durum sebep gösteriliyor.

iStock-1393670387

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, piyasada yaşanan fiyat karmaşası ve nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu. “Altın ve dövizin serbest piyasada mevcut piyasa değerinin üzerinde satıldığı doğru. Ama bunun olma sebebi kuyumculardan kaynaklanmıyor. İstanbul'daki kuyumcu toptancılarından da kaynaklanmıyor.” diyen Özman şunları dile getirdi:

dolar (8)

“İktisadi olarak bir yanlış uygulama var. Bu yanlış uygulamanın neticesinde de böyle aksaklıklar meydana çıkıyor. Türkiye’de 30 yıldır ‘karaborsa kuru’ diye bir şey söz konusu değil. 1908’lerden itibaren kambiyo rejimi serbestleştiği andan itibaren karaborsa kavramı diye bir kavramı ortadan kalkmıştı. Bugün de Merkez Bankası’nın açıkladığı kur fiyatları ile piyasadaki kur fiyatları birbirini tutmuyor. İnsanlar Merkez Bankası’nın açıkladığı fiyatlardan bankalardan döviz alamazken serbest piyasada ise dövizi açıklanan rakamdan 50 kuruş daha pahalıya alabiliyor. Kur, piyasa şartlarının altında belirlendiğinden fark ortaya çıkıyor. İş insanları Merkez Bankası'na verdiği dövizi aynı paraya geri alamadığı için serbest piyasadan alıyor. Bu da dövize olan talebi arttırdığı için açıklanan rakamlardan 50 kuruş daha pahalı alınmasına ve ikinci bir kur oluşmasına neden oluyor” dedi.

iStock-1456426398

ALTIN FİYATLARI SERBEST PİYASAYA GÖRE ŞEKİL ALIYOR

Altın fiyatlarının açıklanan rakamların üstünde olmasına da değinen Salih Özman, “Altın fiyatı borsalar tarafından belirleniyor. Örneğin; şu anda altının ONS fiyatı 2 bin dolar. Merkez Bankası'nın belirlediği kur 19,30 TL. 2 bin dolar bu parayla çarpılıyor. Altın fiyatları böyle belirleniyor. Ama bu hesap şu anda altın fiyatlarını belirleyemiyor. Çünkü Merkez Bankası’nın açıkladığı döviz fiyatı ile gerçek piyasadaki döviz fiyatı aynı değil. Serbest piyasa yine altının ONS’unu 2 bin dolar baz alıyor ama bunu Merkez Bankası'nın açıkladığı dolar fiyatı olan 19,39 kuruşla değil, reel olan 20,15 TL ile çarpıyor. Altının fiyatının açıklanan rakamlardan fazla olmasının sebebi bu. Çünkü piyasada dolar açıklanan rakamın üstünden alındığı için altın fiyatları da açıklanan rakamın üstünde oluyor. Açıklanan resmi rakamlar ile satılan altın arasındaki fiyat farkı bu yüzden oluyor” diye konuştu.

iStock-1424026703

İTHALAT YASAKLANDI

Şu anda yurt dışından altın ithalatına izin verilmediğine de değinen Başkan Özman, “Yurt dışından altın ithalatı yasaklandı. Merkez Bankası döviz talebi olmaması için 1 aydır altın ithalatını yasakladı. Şu anda altını sadece Merkez Bankası ithal ediyor. Herhangi bir şekilde tüzel kişilik, şahıs şirketi veyahut da anonim şirketler, rafineriler altın ithalatı yapamıyor. Bu da altına ulaşmayı zorlaştırıyor. Şu anda daha önce alınan altınlar ile talep karşılanıyor. Bu uygulanabilir bir durum değil. Sistem düzeldiğinde ikincil kur gibi durum olmayacak. Seçimden sonra kim seçilirse seçilsin bu durumun düzeltileceğini düşünüyorum. Bazen bankalar serbest piyasadan ucuza altın satıyordu. Aynı o durumlar tekrar hayata geçirilip iş olağan akışına girer diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

iStock-1434932677

TCMB DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI, ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Merkez Bankası son verilerine göre döviz rezervleri geçen haftaya göre 920 milyon dolar artarken, altın rezervleri 493 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 68 milyar 491 milyon dolar olan döviz rezervleri, 14 Nisan ile sona eren haftada 69 milyar 411 milyon dolara yükseldi. TCMB altın rezervleri 52 milyar 612 milyon dolardan, 52 milyar 119 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece TCMB rezervleri bir önceki hafta 121 milyar 103 milyon dolar seviyesindeyken, 121 milyar 531 milyon dolar seviyesine çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
80 günde bitti: Yarın teslim edilecekler...80 günde bitti: Yarın teslim edilecekler...
Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...
3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…3600 prim günü ile kısmi emeklilik formülü! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş…
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Emekli ve memur zammı için maaş tablosu sil baştan!

Emekli ve memur zammı için maaş tablosu sil baştan!

Akaryakıta bayramlık indirim! Motorin yeniden benzinden ucuz oldu

Akaryakıta bayramlık indirim! Motorin yeniden benzinden ucuz oldu

"Stoklandılar" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu

"Stoklandılar" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.