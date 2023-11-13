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Gram altın fiyatında 55 liralık kayıp! Yarın 16.30’da açıklanıyor: Altın için iki senaryo, iki tahmin

13.11.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı, enflasyon derken altın fiyatları dalgalı bir seyirde ilerlemeye devam ediyor. Ons altın fiyatı hareketliliği son günlerde yurt içinde altının gram fiyatını rekordan 55 lira uzaklaştırmış durumda. Gram altın 1775 liraya kadar düşerken tüm gözler ABD Ekim ayı enflasyon verisi için yarın 16.30’a çevrildi. Ekonomistler iki senaryoda altın fiyatı tahmini yaptı. İşte Kapalıçarşı verileriyle canlı gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları...

Gram altın fiyatında 55 liralık kayıp! Yarın 16.30’da açıklanıyor: Altın için iki senaryo, iki tahmin

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığı sorgulanmaya devam ederken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor. Merkez bankalarının enflasyonla ilgili endişelerinin hala devam etmesi piyasalarda belirsizliklerin güçlü kalmasına neden oluyor.

Dünya ekonomileri enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmiş olsa da zafer ilan etmek için daha alınacak mesafe bulunduğuna yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri güçlendiriyor. Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguları öne çıktı.

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FED BAŞKANI’NDAN SIKILAŞTIRMA MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki ton da öngörülenden daha "şahin" oldu. Powell, yaptığı açıklamalarda, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinde daha kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu aktaran Powell, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ancak gelecek çeyreklerde yavaşlamasını beklediklerini kaydetti.

Powell, daha güçlü büyümenin iş gücü piyasasında dengenin yeniden sağlanmasına ve enflasyonun düşürülmesine yönelik ilerlemeye zarar verebileceği ve bunun da para politikası tepkisi gerektirebileceği riskine karşı dikkatli olduklarını aktardı.

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PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Yarın saat 16.30’da ABD Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 3,7’den 3,3’e düşmesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 4,1 oranında sabir kalması bekleniyor. Konuya ilişkin konuşan Yapı Kredi Bankası ekonomistleri, “Özetle, bu hafta ABD TÜFE verisi yakın vade için kritik rolde. Yarın zayıf bir veri hem piyasaları ve Fed’i rahatlatabilir. Güçlü veri ise tersi yönde etki yapabilir. Piyasalarda risk iştahı azalırken Fed’den şahin sözler duymaya devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.

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GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Jeopolitik risklerin hızla arttığı, buna karşılık güvenli liman talebinin öne çıktığı Ekim ayına piyasalar tanıklık etti. Çatışma ile altın fiyatları yükseldi. Ancak sonrasında altın fiyatları aldıklarını geri veriyor. Bugün ons altın 1938 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından 1940 dolarda yatay seyrini korudu.

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Gram altın fiyatı ise düşüşüne bugün de devam etti. Altının gram fiyatı rekor seviye olan 1830 lirayı görmesinin ardından bugün itibarıyla 1775 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3092 TL, Cumhuriyet altını 12.617 TL ve 22 ayar bilezik fiyatı da 1801 TL’den değerleniyor.

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ALTIN FİYATLARI ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI NE OLUR?

Bankanın ekonomistleri yarınki ABD enflasyon verisine göre olasılıkları sıralayarak altın fiyatları için tahminde bulundular. “Altında 1.900-1.920 Usd civarına geri çekilme görebileceğimizi düşünüyoruz” diyen ekonomistler, “Fiyatlamada diğer bir faktör Fed. Geçtiğimiz hafta şahin mesajlar verdi. Bu da altın üzerinden baskı yarattı. Yarın ABD TÜFE verisi açıklanacak. Zayıf bir sonuç Fed baskısının azalmasını sağlayabilir. Kıymetli maden olumlu etkilenebilir. Enflasyon güçlü gelirse etki olumsuz olabilir” şeklinde değerlendirmede bulundular.


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