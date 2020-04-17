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Gram altın fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 375 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları ne kadar?

Tüm ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı. Bu süreçte altın ise güvenli liman alımlarıyla tarihi zirvesi olan 384 lira seviyelerine kadar yükselmişti.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları haberleri sonucunda altında sert düşüş görülmeye başladı. Gün içinde 378 lira seviyelerini gören gram altın 375 lira seviyelerine kadar geriledi.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.684 dolar seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.670-1.720 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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gram altın, Altın,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yani analistler ne diyormuş ben metinden birşey anlamadım da biri açıklayabilir mi
ben bir uzman dinledim dinlemez olaydim 304 iken 280 seviyesine inecek dedi hahaha uzmanmis birde herfun tvlerde
Zaten dikkat et ne derlerse tersi oluyor.
Daha çok artacak,ons 2000 USD olabilir .. ..
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