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Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 1.114 TL'nin de üzerini gördü (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

03.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları Kasım ayında gördüğü 2 yılın dibinden hızla toparlanıyor. Ons altın bu sabah 6 ayın zirvesine yükselirken, altının gram fiyatı ise yeni rekorunu kırarak 114 liranın üzerine yükseldi. Analistler 2023’te altın fiyatlarının yükselmesini olası görürken, “Altın, patlamaya hazır” yorumunu yapıyor. İşte piyasadaki son dakika gelişmeleri ile canlı, anlık güncel gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatları…

Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 1.114 TL'nin de üzerini gördü (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, yeni yıla 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarak başladı. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed’in FOMC tutanakları öncesinde spot altın fiyatı 1825 dolar/ons direncini kırarak 1843,24 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,97 artışla 1841,67 dolar/ons seviyesinde. 1.109 liranın üzerine çıkarak rekor kıran gram altın fiyatları da bu sabah enflasyon oranlarının da açıklanması ile birlikte yüzde 1’den fazla değer artışı ile 1.114 TL'nin liranın da üzerini gördü. Böylece gram altın fiyatlarında tüm zamanların zirvesi bir kez daha güncellendi.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (3 OCAK 2022 SALI)

SAXO BANK’TAN ALTIN YORUMU

Analistler, yılın bu döneminde işlem hacminin çok düşük olmasının fiyatlarda hızlı hareketlere yol açabileceğini, bugünkü yukarı hareketin de temel göstergelere dayalı bir hareketten çok teknik göstergeler kaynaklı alımlar ile gerçekleştiğini savunuyorlar. Yarın açıklanacak FOMC tutanaklarının ABD dolarında ve Hazine kâğıdı getirilerinde yaratacağı hareketliliğin altın piyasasında yön için belirleyici olacağını belirten Saxo Bank, merkez bankalarının 2022 yılındaki altın alımlarını 2023 yılında devam ettirmeleri halinde altın fiyatı için bir taban oluşabileceğini vurguladı.

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İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEN TOPARLANDI

Kasım ayı başlarında altın fiyatları iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek 1.618 doları gördü. Ancak, bu düşük seviyelerden bu yana altın fiyatları yaklaşık yüzde 15 artış kaydetti. Bunun, başka bir hareketin başlangıcı olması mümkün. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, “Altın, patlamaya hazır” diyor.

Altın fiyatları için 1.650 TL tahmini! Altın fiyatları için 1.650 TL tahmini!

ALTIN 2023’TE NE YÖNDE HAREKET EDECEK?

Teknik analist Christopher Lewis ise altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde 2023’te yaşanabilecek olası senaryolara ilişkin şunları kaydediyor:

“2023 yılında, parasal sıkılaştırmanın ardından enflasyon oranlarının mevcut yüksek seviyelerden düşmesi muhtemel. Ancak bir aşamada, belki de ikinci veya üçüncü çeyrekte, Fed’in yaklaşan durgunluk riskine karşı faiz artırımını duraklatmak zorunda kalması mümkün. Hatta, ekonomik durum izin verirse, Fed’in faiz indirimi olasılığını da açması ihtimal dahilinde.”

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“ALTIN İÇİN İKİ YARIDAN OLUŞACAK BİR YIL”

“Böyle bir durumda, dolar mevcut seviyelerden zayıflayacak ve tahvil getirileri düşecektir. Bu da altın fiyatlarının yükselmesi için uygun bir zemin oluşturacaktır” diyen analist, “Yani altın için 2023 iki yarıdan oluşan bir yıl olacak. İlk yarıda sarı metal, güçlü para birimi, tahvil getirileri, enflasyon ve muhtemelen iki faiz artırımı daha karşısında, bir miktar baskı altında kalmaya devam edecek. Sonuç olarak, ilk yarıda sarı metalin 1.750-1.850 dolar aralığında işlem görmesi muhtemel. Ancak ikinci yarıda ters rüzgârlar azalıp destek faktörleri devreye girdikçe, değerli metalin 1.800-1.900 dolar seviyelerine kadar yükselmesi mümkün” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ALTIN


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