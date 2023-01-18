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Gram altın fiyatlarını artık o belirliyor: Yılın ikinci yarısına dikkat! Olası senaryoda o rakamlar görülecek...

18.01.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın tarafında esen yükseliş rüzgarı ile yurt içinde gram altın fiyatları rekor kırmıştı. Bugün altın gram fiyatları yüzde 1'e yakın gerilerken yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Uzmanlar ise yılın ikinci yarısına dikkat çekti. Tüm bunların yanında 18 Ocak Perşembe günü gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı merak konusu oldu. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Gram altın fiyatlarını artık o belirliyor: Yılın ikinci yarısına dikkat! Olası senaryoda o rakamlar görülecek...

Altın fiyatları grafiği hareketli seyrini bugün de devam ettiriyor. Ons altın 1900 solar seviyelerinde bulunurken, gram altın fiyatları gördüğü rekor seviyenin altına çekilmiş durumda. Altının gram fiyatı bu sabah yüzde 1'e yakın değer kaybederek 1.146 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 1.874 TL, yarım altın 3.748 TL, Cumhuriyet altını 7.925 TL ve 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 1.127 TL'den satılıyor.

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YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN UYARI

2023 yılına girilmesiyle ons tarafında yaşanan yükseliş yurt içinde gram altın fiyatlarına rekor getirmişti. Bu gelişme sonrasında yatırımcılar yükselişlerin devam edip etmeyeceğini merak ederken Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ons altının bu yılın en iyi varlıklardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Ama iyi fiyattan almak para kazandırır. Yatırımcıların alım seviyelerini iyi takip etmeleri gerekiyor. Ons altında gerçek bir yükseliş trendini özellikle faiz indirimlerinin ne zaman olacağına yönelik tartışmanın başladığı yılın ikinci yarısında görebiliriz” diye konuştu.

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ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Ekonomi Gazetesi'nden Burcu Göksüzoğlu'nun haberine göre, 2023 yılının altın fiyatları için 2022'ye göre daha iyi olabileceğini belirten Ergezen şu şekilde değerlendirmede bulundu:

"2022 yılı içerisinde merkez bankalarının faiz artırım politikaları nedeniyle ons altında satış baskılı bir süreç yaşamıştık. Rusya- Ukrayna Savaşı’ndan sonra bir ara tekrar zirve seviyelerine çıkan altın sonrasında bu faiz artırımlarıyla beraber sürekli düşen trend içerisindeydi. Ekim ayına geldiğimiz zaman ise artık merkez bankalarının politikaları değişmeye başladı, değişim sinyalleri gelmeye başladı. Özellikle Fed’in faiz artırım hızının yavaşlatacağı beklentisi, 2023’te faiz artırımlarının duracağı beklentisi ons altında aşağı yönlü pozisyon alan yatırımcıların pozisyonlarının hızlı bir şekilde kapatmasına yol açtı. Burada ciddi bir yükseliş gördük. 1620’den 1800’e kadar çok sert bir şekilde geldi. Sonrasında ise 2023’ün 2022’den altın için daha iyi olacağı beklentisi, hem fonların ilgisini çekti hem de yatırımcıların altında pozisyon açmasına yol açtı. Bu da 1800’lerden 1900’lara doğru hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi."

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GRAM ALTINDA FİYATLAMA SADECE ONSTAN

Gram altın fiyatlarına ilişkin de analizini paylaşan uzman isim, "Gram altında destek ve direnç seviyeleri vermekten bir miktar çekimserim çünkü artık burada da fiyatlamalar özellikle dolar/TL kurunun stabil olmasından dolayı ons altına paralel hareketler olduğunu görüyoruz. O yüzden son dönemde artık gram altın tarafında TL bazlı destek direnç seviyeleri vermektense ons altın bazında bakmak çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ons altındaki bir geri çekilme dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket demek. Dolar endeksindeki yukarı yönlü bir hareket, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü bir hareket demek olacaktır" açıklamasında bulundu.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN RALLİ SENARYOSU

Ralli için dolar endeksindeki düşüşün önemli olduğuna vurgu yapan Ergezen, "Dolar endeksinde eğer 100’lü seviyelerin altına geçip de 80’li seviyeleri konuşuyor olursak belki bir ralli beklentisi olabilir. 80’li seviyeler derken de 89 seviyesini örnek olarak verebilirim. Bu uzun dönemli destek seviyelerinden bir tanesi, bu seviyelere gelirsek ons altında 2070’li seviyeleri göreceğimizi söyleyebilirim hatta belki bu seviyelerin geçildiğini de görebiliriz" ifadelerini kullandı.

ALTIN

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