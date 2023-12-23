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Gram Altın Grafiği: İsrail’in ABD hariç herkesi karşına alması

23.12.2023 22:06 | Son Güncelleme:
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Merkez bankalarının altın rezervleri için neden altın satın aldığı sorusu, genellikle döviz rezervlerini çeşitlendirmek ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla ortaya çıkar. Dünya genelindeki birçok merkez bankası, özellikle gelişmekte olan ülkeler, altın satın alarak rezervlerini çeşitlendirirler. İşte merkez bankalarının altın satın alma nedenleri:

Gram Altın Grafiği: İsrail’in ABD hariç herkesi karşına alması

Çeşitlendirme: Merkez bankaları genellikle döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi izlerler. Altın, diğer geleneksel rezerv varlıklarından farklı bir değer deposu oluşturarak ekonomik riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Döviz Riskine Karşı Koruma: Bir ülkenin döviz rezervleri genellikle dış ticaret ve yabancı yatırım ile ilişkilidir. Ancak döviz kurları dalgalanabilir ve bu da rezervlerin değerini etkileyebilir. Altın, dövizlere kıyasla daha az oynaklık gösterdiği için bu dalgalanmalara karşı bir koruma sağlayabilir.

Güvenlik: Altın, tarihsel olarak güvenli liman olarak kabul edilmiştir. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde veya küresel finansal krizlerde, altın rezervleri ekonomik istikrarı sağlama amacıyla kullanılabilir.

Para Politikası Bağımsızlığı: Altın rezervleri, bir ülkenin para politikası bağımsızlığını destekleyebilir. Altın rezervleri, dış baskılara karşı ekonomik bağımsızlık sağlamak için kullanılabilir.

Değer Saklama: Altın, zaman içinde değerini koruma eğiliminde olan bir kıymetli metaldir. Bu nedenle, merkez bankaları varlıklarını değer kaybına karşı korumak amacıyla altın alabilir.

Gün içi ticaret yapan bireyler için, gün içi ticaretin hız ve hassasiyet gereksinimlerini karşılayacak en uygun hisse senedi tarayıcısını seçmek önemlidir. Ekonomik çözümler arayanlar için, bütçelerini zorlamadan değerli içgörüler sunabilen ücretsiz hisse senedi tarayıcılarının varlığını bilmek önemlidir. Dolar endeksi gibi varlıkları nasıl alacağınızı öğrenin ve yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek için adımlar atın.

GRAF

https://www.tradingview.com/x/yRBbNQMQ/
Grafik TradingView’den

Altın grafiği 1930 TL’den haftayı kapatan altın 2039 TL regresyon direncini yeşil mum koordinasyonuyla zorlayabilir. Yurt dışında ons altın fiyatları dolar bazında 2053 USD’den işlem görmektedir. İç piyasalarda arz talep dengesi ve yurt dışından yapılacak arbitraj ile ve hükümetin para basma politikası ile 2024 başlangıcında gram altın fiyatı 2000 TL’yi geçebilir.

Güncel hacim profilini mum serisinden aldığımızda 1814 desteğinde alıcı ve satıcıların yoğunlaştığı görülmektedir. Getiri oranı İsrail’in soykırıma devam ettiği piyasada ve Kızıldeniz’de tansiyonların arttığı riskli bir piyasada yüksek olabildiğinden alımlar devam etmektedir.

TKE indikatörü zirve yapmış gözükmektedir ve aşırı alım bölgesine çabuk bir giriş hızlı bir çıkışı beraberinde getirebilir.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler, döviz rezervlerini çeşitlendirmek ve ekonomik istikrarlarını artırmak için altın satın almaya yönelirler. Ancak, her merkez bankasının stratejisi farklı olabilir ve bu stratejiler zaman içinde değişebilir. Altın rezervleri, ekonomik koşullar ve uluslararası ilişkilerdeki değişikliklere bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Çin’in Gazze’deki insanlık katline karşı tavır alması da kendilerinin de daha çok altın alacaklarına işaret etmektedir. Zulüm devleti İsrail’in uluslararası toplumu karşısına alan bir savaş politikası izlemesi altının yükselmesine ve merkez bankalarının dolar yerine altına odaklanmasını artıracaktır ve 2024’te muhtemelen altın yılı olacaktır. İsrail Fransa’nın da desteğini yitirdi ve eğer katliam durmazsa doları ve globalleşmeyi zor günler beklemektedir.

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gram altın
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