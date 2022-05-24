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Gram altın için 2 dev kurumdan yeni tahmin! Ons altın için ise kritik saat belli oldu!

24.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın fiyatları Fed Başkanı Powell tarafından bu akşam 19.30’da gelecek açıklamalara odaklanırken, gram altın fiyatları ise dolar/TL kurundaki yükseliş sonrası yükselişine hız verdi. Altının gram fiyatı yatırımcısına 25 günde 75 lira kazandırırken 2 dev kurumdan yapılan altın tahmini yapıldı. Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte gram altın için son dakika haberinin detayları ve güncel fiyatlar…

Gram altın için 2 dev kurumdan yeni tahmin! Ons altın için ise kritik saat belli oldu!

Ons altın yükselen enflasyon, yavaşlayan büyüme ve küresel kriz endişeleri içinde artan talep üzerine geçtiğimiz haftayı uzun bir aradan sonra yüzde 1,9 seviyelerinde değer kazanımı ile kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde de bu değer kazanımlarının korunduğu görüldü. Bu hareketlenmeler ile birlikte altın dün 1865 dolar seviyelerini test etti. Dün 1867 dolar/ons direncini kıramayan spot altın fiyatı, bu sabah 1852,46 dolar/ons seviyesinde yatay seyir izliyor. Altın yatırımcıları bugün Fed Başkanı Powell’dan gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Powell TSİ 19.20’de konuşacak.

FED PİYASALARI ELİNDE TUTUYOR

ABD Merkez Bankası Fed tarafından yapılan açıklamalar değerli metal piyasasında yakından takip edilirken, Fed Kansas City Başkanı Esther George dün yaptığı açıklamasında Fed'in büyük ihtimalle Ağustos ayına dek faizleri yüzde 2’ye çıkaracağını, sonrasındaki sıkılaşma yol haritasının ise enflasyonun ne kadar hızlı soğuyacağına bağlı olduğunu dile getirdi.

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Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bankanın Temmuz ayında faiz artırımına başlamasının olası olduğunu ve eksi faiz bölgesinden Eylül ayında çıkabileceğini söyledi. Durgunluğa dair endişeler güvenli varlıklara olan talebi desteklese de ABD Başkanı Joe Biden ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva ekonomik krizin kapıda olduğu savına karşı çıkıyorlar.

ÇİN’DEKİ KORONAVİRÜS VAKALARI

Diğer yandan Çin’de koronavirüs vakaları yatırımcıları ilgilendiren bir unsur olarak yer almaya devam ediyor. Şangay, şehri bölümlere ayırarak risk seviyelerine göre kısıtlama uygulayacağını belirtti ve Pekin’de yetkililere vakalarda sıçrama yaşandığı duyuruldu. Dünyanın en büyük altın alıcısı Çin’deki bu gelişmeler, tedarik zincirinde sıkıntılara yol açabilir ve bu durum büyümenin yavaşlayabileceği endişelerini beraberinde getirebilir.

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GRAM ALTIN 25 GÜNDE 75 LİRA KAZANDIRDI

Gram altın ise küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen yurt içinde 16 TL’yi aşan dolar/TL kurundan destek buluyor. 29 Mart’ta 885 TL'ye kadar çekilen gram altın bugün 960 liranın üzerine yükseldi.

2 DEV KURUMDAN GRAM ALTIN YORUMU

Yatırımcılar gram altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken iki dev kurumdan değerlendirme geldi. A1 Capital analistleri tarafından yapılan açıklamada, “Gram altında yükseliş hareketi etkisini sürdürürken, cuma günü yüzde 0,53 değer kazanımı ile 949,55 TL’den kapanış gerçekleşti. 930 TL seviyesinin üzerinde yükseliş hareketi gücünü korurken, teknik göstergelerde de olumlu görünüm sürüyor. Trendin devamı halinde ise 960 ve 969 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir” denildi.

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GCM Yatırım analizinde ise, “Gram altını kısa vadeli teknik olarak değerlendirdiğimizde, 21 (942) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 936,00 – 944,00 bölgesini takip etmekteyiz. Fiyat 936,00 – 944,00 bölgesi üzerinde hareket ettikçe, beklentimiz pozitif yöndedir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 960,00 ve 969,00 seviyelerine doğru hareket alanı oluşabilir. Bu esnada 960,00 seviyesinin tutumu, yükseliş beklentisinin sürebilmesi adına takip edilebilir. Alternatif durumda, negatif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 936,00 – 944,00 bölgesi altında kalıcı fiyatlamaların görülmesi gerekebilir. 936,00 seviyesi altında oluşabilecek geri çekilmelerde 929,00 ve 923,00 seviyeleri gündeme gelebilir. Özetle; kısa vadede fiyatlamalar 936,00 – 944,00 bölgesi üzerinde hareket ettikçe, beklentimiz pozitif yöndedir” değerlendirmesi yapıldı.

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