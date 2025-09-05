FİNANS

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama: "Gram altın için 5 bin TL hedefi artık uzak değil"

Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve kur baskısı altını tarihi seviyelere taşıdı. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, "Altın, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de krizlerin para birimi. Ons yükseliyor, kur baskısı artıyor; gram altında 5 bin TL artık sadece bir zaman meselesi" dedi.

Altın, bu hafta ons başına 3 bin 550 dolar seviyesini aşarak yeni bir dönemin kapısını araladı. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, bu yükselişin sürpriz olmadığını vurgulayarak, "Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının altın politikaları onsu yeni zirvelere taşıdı. Bugün geldiğimiz nokta, öngörülerimizin gerçekleştiğini gösteriyor" diye konuştu. Altındaki yükselişin ardında üç temel faktör bulunduğunu ifade eden Kitiş, ABD Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskı tartışmaları güvenli liman talebini artırırken, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Asya'daki ticaret rekabeti de altına güçlü destek sağladığını söyledi. Kitiş, bunun yanında Çin ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin rezerv artırımının, altını stratejik bir varlık konumuna taşıdığına değindi.

Türkiye özelinde ise altın fiyatları yalnızca ons hareketine bağlı kalmıyor. Döviz kurundaki yükseliş, gram altının küresel fiyatlamadan çok daha hızlı rekor kırmasına sebep oluyor. Kitiş, "Türkiye'de altının değeri yalnızca ons değil, kur çarpanı üzerinden de katlanıyor. Bu sebeple TL bazındaki rekorlar küreselden çok daha hızlı geliyor" dedi. Dolar/TL'nin 41 seviyesinin üzerinde kalması, gram altını doğrudan yukarı taşırken; yatırımcıların enflasyona karşı güven arayışı da bu trendi güçlendiriyor.

KÜRESEL BANKALARIN BEKLENTİLERİ

Uluslararası finans kuruluşları da altın için güçlü öngörülerde bulunuyor. Goldman Sachs, yıl sonuna kadar ons fiyatının 3 bin 700 dolara ulaşacağını, özel şartlarda 4 bin 500 - 5 bin dolar bandına kadar yükselebileceğini öngörüyor. JPMorgan uzmanları ise onsun yıl sonunda 3 bin 675 dolara ulaşacağını, Fed üzerindeki siyasi baskılar nedeniyle 2026'nın ikinci çeyreğinde 4b in dolar seviyesinin aşılabileceğini değerlendiriyor. UBS ve BNP Paribas gibi kurumlar da altının 3 bin 700 dolar bandına yöneldiğini, riskli senaryolarda ise 4 bin doların test edilebileceğini belirtiyor. Buna karşılık Citi, küresel ekonomik toparlanma ve yatırım talebindeki zayıflık sebebiyle altının son çeyrekte yeniden 3 bin doların altına inebileceği görüşünü paylaşıyor

GRAM ALTINDA YAKIN GELECEK SENARYOLARI

Gram altında yakın vadeye ilişkin senaryolar da dikkat çekiyor. Mevcut durumda onsun 3 bin 550 dolarda, dolar/TL'nin ise 41,1 seviyesinde kalması gram altını yaklaşık 4 bin 700 TL seviyesine taşıyor. Yükseliş senaryosunda onsun 3 bin 600 dolara ve kurun 42 seviyesine çıkması gramı 4 bin 900 TL'ye, olumlu kur senaryosunda ise onsun 3 bin 700 dolara, kurun da 43 seviyesine ulaşması gram fiyatını 5 bin 100 TL'ye çıkarıyor. Kitiş, "Teknik göstergeler gram altında 4 bin 800 - 5 bbin TL bandını güçlü bir hedef olarak işaret ediyor. Daha önce ons için verdiğimiz öngörü nasıl gerçekleştiyse, gram altın için 5 bin TL hedefi de artık uzak değil" şeklinde konuştu.

GRAM ALTINDA 5 BİN TL ARTIK SADECE BİR ZAMAN MESELESİ

Altının küresel ölçekte güvenli liman rolünü güçlendirdiğini, Türkiye'de ise kur ve enflasyonun çift yönlü etkisiyle gramın çok daha hızlı rekorlara ilerlediğini belirten Kitiş, süreci şöyle özetledi: "Daha önceki yazılarımızda yatırımcıya yol gösterdik, bugün bu öngörülerin gerçekleştiğini görüyoruz. Altın, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de krizlerin para birimi. Ons yükseliyor, kur baskısı artıyor; gram altında 5 bin TL artık sadece bir zaman meselesi."

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.756,80
4.757,30
% 1.4
18:15
Ons Altın / TL
148.079,93
148.105,96
% 1.48
18:30
Ons Altın / USD
3.589,87
3.590,26
% 1.26
18:30
Çeyrek Altın
7.610,88
7.778,19
% 1.4
18:15
Yarım Altın
15.174,19
15.556,38
% 1.4
18:15
Ziynet Altın
30.443,51
31.017,61
% 1.4
18:15
Cumhuriyet Altını
31.736,00
32.215,00
% 1.71
17:05
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatı altın yükselecek mi düşecek mi
