Gram altın için 6 bin TL tahmini! İslam Memiş tarih bile verdi

Altın ne kadar? Gram altın ne kadar olacak, daha da yükselecek mi? son günlerde altın yatırımcısı gece gündüz bu sorulara yanıt arar oldu. Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararı sonrası yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak Finans Analisti İslam Memiş'ten uyarı geldi.

İSLAM MEMİŞ, NİSAN AYINI İŞARET ETTİ

Piyasalardaki hareketliliği Ekol TV'ye anlatan Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, nisan ayına dikkat çekti.

Finans Analisti İslam Memiş şunları söyledi:

"Küresel ve yurt içi piyasalarda çok heyecanlı bir haftayı geride bırakıyoruz. ABD Başkanı Trump'ın vergi açıklamaları küresel piyasaların odağındaydı. Türkiye'nin de dahil olduğu vergilerin ardından küresel borsalarda sert düşüşler gördük.

GRAM ALTIN İÇİN 6 bin TL TAHMİNİ

Tüm emtialarda artış vardı. Bu haftanın şampiyonu euro oldu. Altın fiyatlarında da satışlar var. Nisan ayında yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Altının yükseliş beklentisi devam ediyor. Bu yıl gram altının 4 bin 500 TL seviyesine çıkmasını ve 12 aylık bir sürede ise 6 bin TL'ye ulaşmasını bekliyoruz."