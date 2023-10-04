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Gram altın için ‘Beklenmiyordu, önemli bir fırsat oldu’ diyerek açıkladı: Merkez Bankaları hazırlık yapıyor! İslam Memiş o tarihi işaret etti

04.10.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları dün sürpriz bir düşüşe imza attı. Ons altında yaşanan gerileme gram altın fiyatlarını da düşüş trendine soktu. Yatırımcılar altın fiyatları için düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ederken Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten önemli bir uyarı geldi. Uzman isim altın fiyatlarındaki düşüşün ardında yatanları ve beklenen yeni fiyatları açıkladı. Ayrıca Kasım ayına dikkat çekerek, “Merkez bankaları hazırlık yapıyor” dedi.

Gram altın için ‘Beklenmiyordu, önemli bir fırsat oldu’ diyerek açıkladı: Merkez Bankaları hazırlık yapıyor! İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altın fiyatları dün 1800 dolar sınırına yaklaşarak 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın fiyatları da peş peşe rekor kırarken düşüş trendine girdi. Fiyatlarda yaşanan bu çalkantılı dönemde yatırımcılar ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?’ diye merak ederken tüm dikkatler Cuma gününe çevrildi.

ONS ALTIN (17)

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Haftanın en önemli verisi Cuma Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam olacak. Tarım dışı istihdamın Eylül ayında 163 bin kişilik artış göstermesi bekleniyor. Önceki ay tarım dışı istihdam artışı 187 bin kişi olmuştu. Ayrıca piyasalar tarafından ortalama saatlik ücretler verisi de ücret enflasyonun en önemli göstergesi olarak yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi ortalama saatlik ücret enflasyonunun yüzde 4.3’te sabit kalması yönünde.

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Dinamik Yatırım Ekonomistleri yaptıkları değerlendirmesinde, “Ücret enflasyonunda bir düşüş görülmemesi önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve Fed’den son çeyrekte bir faiz artışı beklentilerinin artmasına neden olacaktır. Öte yandan Eylül ayında işsizlik oranının yüzde 3.8’den yüzde 3.7’ye gerilemesi bekleniyor. Yüzde 4 altında bir işsizlik oranı Fed tarafından enflasyonla mücadele açısından yüksek kabul ediliyor” diyerek bu duruma açıklık getirdi.

DOLAR (1)

DOLAR DEĞER KAZANDI

Altında yaşanan sert kaybın ardından piyasada beklenen hareketleri ve düşüşün ardındaki gelişmeleri Posta’ya anlatan Piyasa Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki günlerde Fed’in faiz artırımı yapmasının beklendiğini dile getirdi.

“Ons altın 1925 dolar seviyesinden başlattığı düşüş hareketini 1822 dolar seviyesine kadar devam ettirdi. Son 7 ayın en büyük düşüşü böylece gerçekleşmiş oldu” ifadelerini kullanan uzman isim, “Özellikle ABD Merkez Bankası Fed’in faiz arttıracağı beklentisi piyasalarda yankılanıyor. Son düşüş beklenen bir düşüş değildi. Şaşırtan bir düşüş oldu. Fed’in önümüzdeki süreçte iki toplantısı var. Bu iki toplantıdan birinde faiz artırımı yapması bekleniyor. Dolar endeksi 106 seviyesinde. Doların uluslararası piyasada değer kazanması dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında sert düşüşe neden oldu” dedi.

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GRAM ALTIN ALMA ZAMANI MI?

Altın fiyatlarında beklenti dışında yaşanan bu düşüşün alım için bir fırsat olduğunu belirten Memiş, “Gram altında onstan da olumsuz yönde etkilendi. Gram altın şu an Kapalıçarşı piyasasında 1658 ile 1673 TL seviyelerinde. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir yatırım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Altın yatırımı düşünenler, düğün yapacak olanlar ve altın borcu olanlar için iyi bir alım fırsatı yarattı. Beklenmeyen bir düşüş olduğu için önemli bir fırsat oldu. Şu anki durumda fiyatların yukarı yönlü hareketi daha önemli. Dünyada artan bir enflasyon var. Enflasyon ile mücadele noktasında merkez bankaları faiz artırımını tercih ediyor. Ancak sürdürülebilir bir politika değil. Yıl sonunda 2 bin dolar seviyelerinde ataklar bekleniyor” şeklinde konuştu.

ONS ALTIN (5)

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLARINI DUYURACAK

Dünya merkez bankalarının bu tür durumlarda altın stoğu yaptığına dikkat çeken Memiş, “Beklenmedik bu düşüş aslında bir manipülasyon sonrası oluşuyor. Çok da sağlık bir düşüş olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda bütün merkez bankalarının altın stoklayacağı bir seviyede bulunuyoruz. Kasım ayında açıklanacak verilerden hangi merkez bankasının ne kadar altın stokladığını öğrenebileceğiz” şeklinde konuştu.

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“EKONOMİK KRİZ ÖNCESİ HAZIRLIK”

İslam Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her yıl yapılan bir şey olduğunu unutmamak gerekir. Geçen yıl da aynı şey olmuştu. Müdahale sonrası merkez bankalarının altın stokladığını görmüştük. Ekonomik kriz öncesi bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü her sert düşüşün ardından sert yükselişler yaşanıyor. O yüzden Merkez Bankaları’nın şu an bir hazırlık içinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada düşüşün arkasında yatan sebep sadece Fed’in faiz artırımı değil. Stoklama oldukça talepten dolayı fiyatlarda artış yaşanıyor.”

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ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Düşüş nedeniyle önceki dönemlerdeki gibi panik satışların yapılmadığına dikkat çeken Memiş, “Bu düşüşlerin kalıcı olmadığını bilmek gerekiyor. Altın alacak kişiler de önümüzdeki hafta içini iyi değerlendirebilirler. Çünkü bunlar tamamen manipülasyon fiyatlaması. Altın fiyatlarındaki düşüş ile panik satışı yapanlar olmadığını da eklemek gerekir. Yani altın bozdurma değil alım tarafında bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Dolar güçlenmeye devam ediyor. Sadece ons baskılandı şu an. Merkez bankaları faiz artırımına devam ediyor. Ama tabi bu artırımın bir finali olacağını da düşünmek gerekiyor” dedi.

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