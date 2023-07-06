Gram altın için bomba tahmin! İslam Memiş "Harekete geçin" diyerek uyardı, o tarihte bu kadar olacak...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Altının yatırımcısına yılın ilk yarısında en çok kazandıran kalem olduğunu vurgulayan uzman isim, gram altın fiyatına ilişkin yorumda bulundu. Bu açıklama sonrası Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 6 Temmuz 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Dolar fiyatı ile gram altının doğru orantıda gittiğine vurgu yapan dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gram altının bin 600 TL seviyesinden kapanış yaptığını anımsatan Memiş, "Hedef önce bin 680 devamında bin 750 lira" dedi.

Gram altının zaman zaman alım fırsatları vereceğini belirten uzman isim, "Şu an boğa piyasasında. Yılın bitmesine beş ay var. Bu süreç içinde yeni alım yapacakların dikkat etmesi gerekiyor." dedi ve ekledi:

TL ile dolar ve gram altın karşısında farklı enstrümanların alım fırsatı vereceğini söyleyebilirim."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.597,99 TL'den yapan gram altın bugün 1.604,46 TL alış, 1.604,75 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.600,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.257,00 liradan alınıyor, 10.666,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.324.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.137,00 liradan alınıyor, 5.357,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.662,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Temmuz itibariyle 2.576,00 liradan alınıyor, 2.679,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Temmuz günü 10.303.78 TL alış, 10,525,74 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



