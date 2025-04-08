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Gram altın için piyasaları sarsacak rakamı İslam Memiş açıkladı! Süre verdi: ‘6 bin lira olacak’

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
08.04.2025 16:19
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Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in yaptığı son tahmin dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı gümrük vergisi kararlarının ardından ‘Gram altın ne kadar olacak?’ sorusu ekonomi kulislerinin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. İslam Memiş de yaptığı tahminde gram altının önümüzdeki bir yıl içerisinde ulaşacağı rakamı duyurdu. İşte altın fiyatları ile ilgili son tahminler…

Gram altın için piyasaları sarsacak rakamı İslam Memiş açıkladı! Süre verdi: ‘6 bin lira olacak’

Gram altın tahmini... Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş açıkladı! Piyasalar hem Türkiye’deki gelişmeler hem de ABD’den gelen haberler nedeniyle en hareketli günlerini yaşarken altın fiyatlarının ne kadar yükseleceği ya da düşeceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak son tahmin ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi.

Altının her zaman güvenli liman olacağını belirten Memiş yaptığı son açıklamada “Bir senelik planlama yaparsak bir sene içerisinde şu anda 3763 seviyelerinde işlem gören gram altının 6 bin TL seviyelerine çıkacağını söyleyebiliriz. İvme bize bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘3 AYDIR YÜKSELİŞ TRENDİNDEYDİi, DÜŞÜŞ BEKLİYORDUK’

CNN Türk canlı yayınında altın fiyatları ile ilgili son tahminlerini paylaşan Memiş şu şekilde konuştu:

Gram altın 3763 lira seviyelerinde ons altın ise 3000 dolar seviyelerinde. Son bir haftaya baktığınızda altında geri çekilme söz konusu. Kısa sürede geri çekilme bekliyoruz. 3 aydır yükseliş trendi olduğu için düşüş bekliyorduk.

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Bu hafta altın, petrol, gümüş gibi emtialar düşüş trendinde. Aşağı doğru sarkmalar olacaktır. Gram altın tarafında yurt içi piyasalarda 3750 seviyesin aşağı doğru kırılacaktır. Kısa vadede düşüş yönü bekliyoruz.

“YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN ‘ALTIN’ FIRSAT”

Altın genelde uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu için fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Senenin ilk çeyreğinde gram altının artı yüzdesi %30 olmuştu. Alım için fırsat kollayanlar, düğün yapacaklar, yatırım yapmak isteyenler için altın fırsat. Özellikle Nisan ayında altın almak için doğru dönem diyebiliriz.

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‘6 BİN TL SEVİYELERİNE ÇIKACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ’

Altın her zaman güvenli liman olacaktır. Bir senelik planlama yaparsak bir sene içerisinde şu anda 3763 seviyelerinde işlem gören gram altının 6 bin TL seviyelerine çıkacağını söyleyebiliriz. İvme bize bunu gösteriyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.681,74
3.682,20
% 1.12
17:22
Ons Altın / TL
114.580,65
114.604,21
% -0.7
17:37
Ons Altın / USD
3.014,98
3.015,36
% 1.11
17:37
Çeyrek Altın
5.890,78
6.020,40
% 1.12
17:22
Yarım Altın
11.744,74
12.040,80
% 1.12
17:22
Ziynet Altın
23.563,12
24.007,96
% 1.12
17:22
Cumhuriyet Altını
25.067,00
25.446,00
% 0.2
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları İslam Memiş abd tahmin trump
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Memiş dediyse satın düşecektir
Bu adam ne söylerse tersi çıkıyor inanmayın
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