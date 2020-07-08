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Gram altın ilk kez 400 lirayı gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarında yaşanan artış devam ediyor. Gram altın 400 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, altının onsu da 1.807 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın ilk kez 400 lirayı gördü

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.

Altının onsu 1.807 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.

8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bu sabah yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi. Gram altın sonrasında alımların devamı ile 400 liraya ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiyede fiyatı zirvede olmayan bişi varmı
çok doğru söylemiş ????
bu ülkede altın ve döviz den şaşmayın yatırım için
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