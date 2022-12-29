Gram altın kendi rekorunu kırdı! İslam Memiş tahminini değiştirdi! ''Altının gramı 1450 TL olacak ama''

Yılın son günlerinde yatırımlarına yön vermek isteyenler altının seyrinin ne yönde devam edeceğini araştırıyorlar. Yıla 775 lira seviyesinden başlayan gram altın şuanda 1090 TL'den işlem görüyor. Uzun vadede kazandıran altın dün kendi rekorunu kırdı ve İslam Memiş tahminini revize etti. Peki, altının gramı 2023 yılında ne olacak? Gram altın 1450 TL seviyelerini görecek mi? İşte tüm merak edilenler...

GRAM ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRDI

775 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın, gramında 330 liralık bir getiri sağlamış oldu. Gram altının yıllık olarak getirisine baktığımızda uzun vadeli yatırımcılar için kazanç sağladı.

''ALTININ GRAMI 1450 TL OLACAK AMA...''

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 altın fiyatlarının ne yönde seyir izleyeceğini açıkladı ve gram altın tahminini güncelledi. Memiş; 'Altının gramı 1450 TL olacak ama beklememiz gerek' dedi. İşte o açıklamalar;

'Yatırımcısının da bilgiği gibi bu yıl ki gram altın beklentim 1450 lira seviyesindeydi. Tabiki teknik ve mantıken bu rakamları bekliyoruz. Ancak Merkez Bankaları'nın koordinalı bir şekilde baskılama süreci ile birlikte teknik ve mantık olarak piyasada bir şey oluşmadı. Hatta dolar karşısındaki hiçbir enstrümanda teknik işlemedi. Dolar karşısında ki herşey ciddi baskı altında kaldı ama bu gram altın fiyatında tekrar 1450 lira rakamlarının görülmeyeceğini ifade etmiyor. Gecikmeli de olsa 2023 yılında 1450 lira rakamını tekrar beklemeyece devam edeceğim'' diye konuştu.

GRAM ALTINDA ZİRVE TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Memiş ayrıca yeni yılda altının uzun vadede kazandırmaya devam edeceğini söyleyip şunları dile getirdi; 'Ons altın yine 2023 yılında 2 bin dolar seviyesi üzerinde rakamlar 2 bin 200 dolar, 2 bin 300 dolar seviyelerini görecek. Gram altın TL fiyatında 1.450 lira rakamları yine beklemeye devam edeceğim. 1.105 lira seviyesine kadar bugün yükselmişti hatta dün 1.150 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı gram altın TL fiyatı. Ama o beklediğimiz seviyelere çok uzak seviyelerindeyiz. Yıllık olarak getiriye baktığımızda yatırımcısı uzun vadeli bir yatırımcı gramında 330 lira kazanmış oldu. Bu da iyi bir getiri sağlamış oldu. Ama yılın ilk ayı itibari ile özellikle Ocak ayından itibaren yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi olduğu söyleyebilirim'

