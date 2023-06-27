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Gram altın mı, dolar mı, euro mu? İslam Memiş piyasadaki rekor sonrası açıkladı: ‘En ucuz yatırım aracı Türk Lirası...'

27.06.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve döviz kurları bugün de rekor serisini sürdürdü. Kapalıçarşı verileri ile dolar, euro, gram altın fiyatı, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları gündemdeki sıcaklığını korurken en çok merak edilen piyasadaki yükselişin sürüp sürmeyeceği. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu konuya açıklık getirerek en ucuz yatırım aracının Türk Lirası olduğunu vurguladı. Altın mı, dolar mı, euro mu? sorusuna ise işte böyle yanıt verdi. İşte haberin detayları…

Gram altın mı, dolar mı, euro mu? İslam Memiş piyasadaki rekor sonrası açıkladı: ‘En ucuz yatırım aracı Türk Lirası...'

Merkez Bankası faiz kararı sonrası yurt içinde dolar, euro ve altın fiyatları tarihi zirve seviyeleri görmeye devam ediyor. Piyasalar bugün Kurban Bayramı tatili sebebiyle yarım gün açık kalacak. Haftanın son işlem gününde hem döviz hem de altın tarafında ekranlar yeşil bölgede bulunuyor. Yatırımcılar dolar bugün kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? gibi soruların yanıtlarını merak ederken uzmanlardan kritik bir değerlendirme geldi. İşte haberin detayları…

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DOLAR VE EURO

TCMB’nin faiz kararının ardından Cuma günü rekor seviye olarak 26,08’i gören dolar/TL kuru dün güne 25,36 seviyesinden başladı. Ancak gün içinde yükselişini yüzde 3’ün üzerine taşıyarak yeniden 26 lirayı aşan kur bu sabah 26,25 TL seviyesini de görerek tarihi zirvesini güncelledi. Euro ise dün zirvesini 28,39 TL'ye çıkarırken, bugün 28,61 seviyesini de gördü.

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ONS ALTIN RUSYA’DAKİ GERİLİM İLE YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları 1950 doların altında hareket etmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinden gelen şahin yorumlar, inatçı enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımının sinyalini vermişti. Piyasalar Temmuz ayında faiz artırımına yüzde 72 ihtimal verirken, 2024'ten itibaren indirimlerin görülebileceğini düşünüyor. Bu gelişmeler sonrasında altının ons fiyatı 3 ay sonra ilk kez 1910 dolara kadar gerilemişti. Ancak Rusya ile ilgili jeopolitik endişelerin bazı yatırımcıları güvenli limana çekmesi ve şahin faiz artışı beklentilerinden daha ağır basmasıyla yükseldi. Ons altın bu sabah 1938 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda şimdi ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarın TSİ 16:30'da Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumda yapacağı konuşma bekleniyor.

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GRAM ALTIN FİYATI YENİ REKORUNU KIRDI

Gram altın fiyatı ise ons altından ziyade dolar/TL kurundaki yükselişten destek bularak dün tarihi zirvesini 1.617 TL’ye çıkarmıştı. Altının gram fiyatı bugün de yeni rekor rakam olan 1623 TL’yi ekranlarda gösterdi.

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İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

Piyasalarda son durum böyleyken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. “Riskli uzun vadeli düşündüğümüz zaman. 1.500 TL seviyesinin altına gerilemeyen gram altına çok da yaklaşmamak lazım. İlk kez giriş yapacaklar için riskli fiyatlamalar uzak kalmakta fayda var” diyen uzman isim en ucuz yatırım aracını da açıkladı.

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“Vatandaşlarımız yatırım araçlarından tek bir enstrümana yatırım yapmamalı. Şu anda en ucuz yatırım aracı Türk Lirası” ifadelerini kullanan Memiş, “En pahalı olan döviz, altın, borsa ve gümüştür. Pahalı olandan uzak durmak lazım, ucuz fiyatlamalardan giriş yapmak lazım. Yabancı yatırımcı TL bazlı yatırımlar onlar için çok ucuz olduğu için buradan giriş yapmaya başladılar” diye yorumda bulundu.

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DOLAR MI, EURO MU?

Ayrıca İslam Memiş, euro dolar paritesinde düşüşün olduğunu kaydederek 1,0850 ile 1,08 seviyelerinden paritenin güzel fırsatlar sunacağını belirtti. Beklediği seviyenin 1.15 olduğunun altını bir kez daha çizdi. Dolar mı euro mu sorusuna cevabının euro olduğunu vurguladı.

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Euro Altın dolar

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