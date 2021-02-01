Gram altın ne kadar? 1 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda düşüş devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 692 TL’den alınan çeyrek ziynet 697 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 697 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre % 2,20 düşüş ile 430,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 430 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 430,20 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.834 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.855 TL’den, 392 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 396 TL’den, 2.769 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.789 TL’den, 1.385 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.395 TL’den, 430 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 430,20 TL'den ve 692 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 697 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, ABD'de bireysel yatırımcıların geçen hafta GameStop hisselerinde yaptıkları toplu alımların ardından yeni haftada benzer gelişmelerin gümüşte görüldüğünü belirterek, gümüşün onsunda yüzde 7'yi aşan yükselişin görüldüğü, söz konusu artışın altının ons fiyatını da desteklediğini bildirdi. Analistler bugün gün içinde dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Öte yandan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.
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