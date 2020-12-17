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Gram altın ne kadar? 17 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 17:58 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 17 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın ne kadar? 17 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Şimdi dünya çapında kısıtlama noktasında yeniden alınan tedbirler ve aşı gelişmeleriyle beraber güncel durum hakkında araştırma yapılıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

Gram altında 440 lira beklentisi... Dolar düşerse altın fiyatı artar mı? Altın fiyatları yükselecek mi?Gram altında 440 lira beklentisi... Dolar düşerse altın fiyatı artar mı? Altın fiyatları yükselecek mi?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 756 TL’den alınan çeyrek ziynet 761 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 761 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,69 yükseliş ile 470 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 469,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 470 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 3.096 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.117 TL’den, 428,50 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 432,50 TL’den, 3.026 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.046 TL’den, 1.512 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.523 TL’den, 469,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 470 TL'den ve 756 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 761 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın risklere vurgu yaparak, mali yardımların önemine dikkati çekmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Analistler bugün; yurt içinde, dolar kurundaki düşüş nedeniyle altının gram fiyatındaki yükselişin sınırlı kaldığını belirtti. Ayrıca analistler bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

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