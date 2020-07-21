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Gram altın ne kadar? (21 Temmuz 2020 altın fiyatları) Altın fiyatlarında yeni zirve

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Gram altın fiyatları tarihi rekorunu 402 liranın üzerine taşırken; altının ons fiyatı ise yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın ne kadar? (21 Temmuz 2020 altın fiyatları) Altın fiyatlarında yeni zirve

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 402.23 liraya taşıdı.

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

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