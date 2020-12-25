Gram altın ne kadar? 25 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Şimdi, tedbirler ve aşı gelişmelerinden sonra yeni mutasyon haberleriyle beraber altının güncel durumu hakkında araştırma yapılıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 738 TL’den alınan çeyrek ziynet 743 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 743 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,68 yükseliş ile 458,80 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 458,60 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 458,80 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3.022 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.043 TL’den, 418,30 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 422,30 TL’den, 2.953 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.973 TL’den, 1.477 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.487 TL’den, 458,60 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 458,80 TL'den ve 738 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 743 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, İngiltere ile Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası ticari ilişkilerini belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşmaya varması ile küresel piyasalardaki risk algısının görece azaldığını, bu durumun da altının ons fiyatını baskıladığını aktardı. Analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu belirtti.
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