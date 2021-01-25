Gram altın ne kadar? 25 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda düşüş devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 713 TL’den alınan çeyrek ziynet 718 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 718 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre % 1,10 yükseliş ile 443 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 442,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 443 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.918 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.939 TL’den, 404 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 408 TL’den, 2.852 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.872 TL’den, 1.426 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.436 TL’den, 442,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 443 TL'den ve 713 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 718 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün için Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu belirtti.
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