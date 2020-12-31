Gram altın ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Şimdi, tedbirler ve aşı gelişmelerinden sonra yeni mutasyon haberleriyle beraber altının güncel durumu hakkında araştırma yapılıyor. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 731 TL’den alınan çeyrek ziynet 736 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 736 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,75 düşüş ile 454 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 453,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 454 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.990 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.011 TL’den, 414 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 418 TL’den, 2.923 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.943 TL’den, 1.461 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.471 TL’den, 453,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 454 TL'den ve 731 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 736 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, yeni yıl tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olması sonucu altının ons fiyatında yatay bir seyrin hakim olduğunu söyledi. Ayrıca analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu belirtti.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 19 bin kişi azalarak 787 bine geriledi. Beklenenin aksine düşüş gösteren verinin, 833 bin olması tahmin ediliyordu.
Vatandaşlar tarafından altın neden düştü sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Son olarak İHA'nın haberine göre; yeni ekonomi yönetiminin piyasa beklentilerini karşıladığını belirten Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Sene sonu itibarıyla herkes fiyat hareketlerini takip ediyor. Döviz ve altın fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Yıl sonlarına doğru genelde fiyatlarda yükselme olurdu. İnsanlar açık pozisyonlarını kapatırdı. Bu sene tam tersi oldu, fiyatlar geri doğru çekilmeye başladı. Bunun en büyük nedeni, yeni ekonomi yönetiminin göreve başlaması. İlk etapta faizleri 200 baz puan, daha sonra beklentilerin üzerinde 200 baz puan yükseltmesi yüksek faiz Türk Lirasının değerini arttırdı. Ekonomi yönetimi piyasa beklentilerini birebir karşıladı. Hatta piyasa beklentilerinin bir adım önüne geçtiler. Fiyatlardaki gevşemenin nedeni budur” diye konuştu.
Uluslararası piyasalarda altın fiyatları yükselirken Türkiye'de altın fiyatları son 3 ayın en düşük seviyesinde. Bu düşüşün dolar kurundaki düşüş kaynaklı olduğunu belirten Başkan Özman, “Aslına bakıldığında dünyada altın fiyatlarında bir düşüş söz konusu değil. Türkiye'de altın fiyatlarında ciddi bir düşüş oldu. Bu düşüş döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklanıyor. Faizlerdeki yükseliş Türk Lirasının değerinin yükselmesine neden oldu. Dövizden kaçış olmadı ama dövizin TL'ye dönmesini sağladı. Belki ileride dövizden kaçışı beraberinde getirecek” şeklinde konuştu.
2021 yılının ilk 6 ayı için altın fiyatlarının stabil devam etmesi beklentilerini dile getiren Özman, “Uluslararası piyasalarda altın fiyatları düşmedi. Sene başında bin 500 dolardı, şimdi bin 900 dolar civarlarında. Yani uluslararası piyasalarda yükseliş söz konusu. Türkiye'de doların değer kaybetmesi altın fiyatlarını maliyet olarak ucuzlattı. Şu an altın fiyatları 450 TL rakamlarına geldi. Altın 550 TL olduğu zaman bunun gerçek fiyatı olmadığını biliyorduk. Bu fiyatlar ekonomimizin layığı olan yerler değil. Şu an olan fiyat aslında olması gereken fiyat. Fiyatların düşmesi durabilir ama en azından belli bir süre stabil gidecektir. Bu fiyatlar birkaç ay önce olduğu gibi ani artışları yılın ilk altı ayında göreceğimizi zannetmiyorum. Bu fiyatlar uzun süre stabil devam eder. Çok küçük artışlar olur ama büyük sıçramalar yapacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
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