Gram altın ne kadar? 7 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 728 TL’den alınan çeyrek ziynet 733 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 733 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,14 yükseliş ile 452,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 452 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 452,20 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.979 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.000 TL’den, 412,25 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 416,25 TL’den, 2.911 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.931 TL’den, 1.455 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.465 TL’den, 452 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 452,20 TL'den ve 728 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 733 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, ABD yaşanan toplumsal olayların risk algısını görece artırdığını ve mali teşviklere ilişkin daha etkin bir şekilde karar alınabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Ayrıca analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında da Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.
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