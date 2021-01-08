Gram altın ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 715 TL’den alınan çeyrek ziynet 720 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 720 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,81 yükseliş ile 444 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 443,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 444 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.925 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.946 TL’den, 404,75 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 408,75 TL’den, 2.858 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.878 TL’den, 1.429 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.439 TL’den, 443,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 444 TL'den ve 715 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 720 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, ABD'de başkanlık seçiminin, Kongre'de dün yapılan tescil ile resmen Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından piyasalarda artan risk iştahı ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
Ayrıca analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini vurguladı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.
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