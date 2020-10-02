Gram altın ne kadar? Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşecek mi?

Bir süredir yükselişte olan altın ile ilgili olarak vatandaşlar arasında altın fiyatları düşer mi sorusu soruluyor. Hareketli geçen bir haftanın ardından aynı zamanda altın haftayı nasıl bitirdi konusu da araştırılıyor. Özellikle gram altının fiyatı merak edilenler arasında. İşte İstanbul Kapalıçarşı’da 2 Ekim 2020 kapanıştaki altın fiyatları ve tüm detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunda vatandaşların çeyrek altın yerine gram altına yönelmesiyle beraber gram altın fiyatları çok daha sık araştırılmaya başlandı. Bu nedenle en çok sorulan sorulardan bir tanesi gram altın ne kadar sorusu oldu. 2 Ekim 2020 İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü %0,04 azalış ile 474,50 TL’den tamamladı. Böylece 24 ayar külçe altının gram fiyatı bir önceki günkü kapanışa göre %0,04 düşüş yaşadı.

474,50 TL’den işlem gören gram altının yanı sıra çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 769 TL’den satıldı. Aynı zamanda altın fiyatları konusunda Cumhuriyet altını da merak ediliyor. Cumhuriyet altını ise 3.147,00 TL’den satıldı. Peki, altın yükselecek mi?