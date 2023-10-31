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Gram altın ne kadar? Bugüne kadar altın almayı ihmal edenler dikkat, uzman isim uyardı: "Şimdi bekleme zamanı!"

31.10.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugüne kadar altın almayı ihmal eden vatandaşlara seslenip uyarıda bulundu. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ekim 2023 Salı gününün altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Bugüne kadar altın almayı ihmal edenler dikkat, uzman isim uyardı: "Şimdi bekleme zamanı!"

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde merak konusu oldu. İslam Memiş, bir ay önce 'Altın fiyatları ucuz değil, bedava!' dediğini hatırlatıp ons ve gram altına dair konuştu. Öte ayndan dolar, önceki kapanışını 28,2636 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.2576 liradan, satış fiyatı ise 28.2696 liradan işlem görüyor. Yüzde -0.13'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.9585 TL'den yapan euro şu anda 29.9420 TL alış ve 29.9750 TL satış fiyatına sahip. İşte 31 Ekim 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN KRİTİK 'ALTIN' UYARISI

Altın fiyatlarına ilişkin konuşan uzman isim, "Bir ay önce yalvarıyordum. 'Altın fiyatları ucuz değil, bedava!' diye söylüyordum. Şimdi de diyorum ki: 'Bu fiyatlardan ne ons bazlı ne de gram bazlı altın almam. Beklerim. Ons altının ne zaman 1.960 dolar seviyesinin altına sarkacağına bakarım. Onun karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa 1.800 - 1.810 lira olabilir. Oradan giriş yaparım. Ama gram altın/TL fiyatı 1.834-1.844. Geçen hafta 1.873 lirayı gördüğünü anımsatmak isterim. Öngörümün gerçekleştiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ BEKLEME ZAMANI"

Bugüne kadar altın almayı ihmal edenlere de seslenen uzman isim "Sakin bekleyelim! Ne zaman ki 1.960-1.930 dolar seviyesi oldu. Orada yeni bir yoruma ihtiyaç var. Yeni rekorlar gelecek mi? Gelecek. Ama şimdi bekleme zamanı" dedi.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

Gram altın bugün 1.810,02 liradan alınıyor ve 1.810,31 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 31 Ekim 2023 Salı günü 2.975,00 liradan alınıyor ve 3.019,00 liradan satılıyor.

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