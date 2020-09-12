Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 altın fiyatları!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere çeşitli kısıtlamalar getirilmiş olsa da düğün ya da nikah yapacak olan çiftler nedeniyle vatandaşlar tarafından altın ihtiyaçlarını karşılamak adına altın fiyatları araştırılıyor. Hem altın alarak altına yatırım yapmak isteyenler hem de altın hediye edecek olanlar altın fiyatları konusunda güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu yüzden vatandaşların en fazla sorduğu sorular içinde çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu bulunuyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 12 Eylül 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte bütün detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? (12 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün günü, bir önceki güne göre değişmeden 468,90 TL'den kapattı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 760,00 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 3.111,00 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, bir önceki günün kapanışına göre değişmedi ve 468,90 TL'den işlem gördü. Peki, 12 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...