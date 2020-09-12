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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 altın fiyatları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu sorulmaya devam ederken vatandaşlar tarafından, altın fiyatları konusunda yaşanan hareketlilik ve uzmanların altın yorumları merakla takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Şimdi altına yatırım yapanlar ve altına yatırım yapmak isteyenler 12 Eylül 2020 Cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte altın fiyatı, altın kurunda son durum!

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 12 Eylül 2020 altın fiyatları!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere çeşitli kısıtlamalar getirilmiş olsa da düğün ya da nikah yapacak olan çiftler nedeniyle vatandaşlar tarafından altın ihtiyaçlarını karşılamak adına altın fiyatları araştırılıyor. Hem altın alarak altına yatırım yapmak isteyenler hem de altın hediye edecek olanlar altın fiyatları konusunda güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu yüzden vatandaşların en fazla sorduğu sorular içinde çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu bulunuyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 12 Eylül 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte bütün detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? (12 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün günü, bir önceki güne göre değişmeden 468,90 TL'den kapattı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 760,00 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 3.111,00 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, bir önceki günün kapanışına göre değişmedi ve 468,90 TL'den işlem gördü. Peki, 12 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...

Analistler; ağustosta Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvilleri reel getirisinin % -1 seviyesine inmediğine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda getiri arayışına giren yatırımcıların, güvenli liman olarak görülmesi ve likit olması nedeniyle altına talebi artırdığını belirtiyor. Altının ons fiyatı ağustos ayında, inen reel tahvil getirileri, Çin-ABD gerginliği ve gerileyen dolar endeksi gibi sebeplerle 2.075 dolar ile rekor kırdı. Analistlere göre; eylülde koronavirüs salgın tedavisi ve makro ekonomik verilere ilişkin haber akışı, altının ons fiyatı üzerinde etkili olabilir.

Gram altın ne kadar?

Gram altının fiyatı kapanışta İstanbul Kapalıçarşı’da 468,90 TL olarak belirlendi. Gram altın günü 468,90 liradan kapattı. Bir süredir rekor seviyelere gelen altının ons fiyatı 1940 lira seviyesinde oldu. Çeyrek altın fiyatı da İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta 760 lira seviyesi ile haftayı bitirdi.

12 Eylül 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları konusunda gerçekleşen yükseliş ile beraber çeyrek altın fiyatı şu anda alış fiyatı 751 lira, satış fiyatı 767 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da son olarak alış fiyatı 3.106,00 lira ve satış fiyatı 3.153,00 seviyesinde oldu.

Geçtiğimiz sene aralıkta başlamış olan yükseliş trendi sadece martta likidite ihtiyacı artışı sebebiyle ara veren altının ons fiyatı, ağustosta 2.075,11 dolar olarak tarihi yüksek seviyesine geldi. Bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazancını geri veren altının ons fiyatı, ağustosu % 0,37 değer kaybıyla 1.967,95 dolardan tamamlamıştı.

Analistlere göre; koronavirüs salgınıyla birlikte gelen belirsizliklere ilave olarak başta ABD Merkez Bankası olacak şekilde küresel olarak parasal genişlemeye gitme hali altının ons fiyatı üstünde destekleyici etki bırakıyor.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırım maksadıyla altın almak isteyen vatandaşlar altın düşer mi sorusuyla ilgili cevap arayışını devam ettiriyor. Değerli madenler içerisinde bulunan ve sene içerisinde ciddi anlamda yükseliş hareketi gözlenen altın fiyatları sebebiyle düğün ya da nikah amacıyla altın alacak olan vatandaşlar da altın yükselir mi sorusunun cevabını merak ediyor. Altında son durum altına yatırım yapanlar ve altın alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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