Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 19 Eylül 2020 altın fiyatları!

Artan vaka sayılarının ardından yeniden uygulamaya konulan koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerle alakalı bazı kısıtlamalar getirilse de düğün veya nikah yapacak çiftler sebebiyle bazı vatandaşlar tarafından altın ihtiyaçlarını karşılamak üzere altın fiyatları araştırılıyor. Hem altın hediye edecek olanlar hem de altına yatırım yapacak olanlar altın fiyatları konusunda güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu yüzden vatandaşların en fazla sorduğu sorular içinde çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu bulunuyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 19 Eylül 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte bütün detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? (19 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün, %0,3 artarak 474,20 TL'yi gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 768,00 TL seviyelerinde oldu. Cumhuriyet altını ise 3.145,00 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, %0,3 değer kazandı ve 474,20 TL'den işlem gördü. Peki, 19 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...