Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 19 Eylül 2020 altın fiyatları!

Artan vaka sayılarının ardından yeniden uygulamaya konulan koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerle alakalı bazı kısıtlamalar getirilse de düğün veya nikah yapacak çiftler sebebiyle bazı vatandaşlar tarafından altın ihtiyaçlarını karşılamak üzere altın fiyatları araştırılıyor. Hem altın hediye edecek olanlar hem de altına yatırım yapacak olanlar altın fiyatları konusunda güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu yüzden vatandaşların en fazla sorduğu sorular içinde çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu bulunuyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 19 Eylül 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte bütün detaylar...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün, %0,3 artarak 474,20 TL'yi gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 768,00 TL seviyelerinde oldu. Cumhuriyet altını ise 3.145,00 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, %0,3 değer kazandı ve 474,20 TL'den işlem gördü. Peki, 19 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...
Analistler; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) birkaç gün önceki faiz kararından sonra değer kazanan doların, altının ons fiyatı üzerinde baskı etkisi yarattığını söylüyor.
Gram altının fiyatı 18 Eylül kapanışta İstanbul Kapalıçarşı’da 476 TL olarak belirlendi. Gram altın günü 476 liradan kapattı. Bir süredir rekor seviyelere gelen altının ons fiyatı 1950 dolar seviyesinde oldu. Çeyrek altın fiyatı da kapanışta 778 lira seviyesiyle haftayı tamamladı.
Altın fiyatları konusunda gerçekleşen yükseliş ile beraber çeyrek altın fiyatı şu anda alış fiyatı 761 lira, satış fiyatı 778 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da son olarak alış fiyatı 3.153,00 lira ve satış fiyatı 3.200,00 seviyesinde oldu.
Analistler; koronavirüs aşısına dair haber akışı ve bazı jeopolitik gelişmelerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor. Teknik anlamda analistler; altının ons fiyatındaki 1.920 dolar seviyesinin destek, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç şeklinde ön plana çıktığını belirtiyor.
Yatırım yapmak amacıyla altın almak isteyenler altın düşer mi sorusuyla alakalı yanıt arayışını sürdürüyor. Değerli madenler içinde yer alan ve yıl içinde ciddi anlamda yükseliş hareketi gözlenen altın fiyatları nedeniyle nikah veya düğün maksatlı altın alacak olan vatandaşlar da altın yükselir mi sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Altında son durum altına yatırım yapmak isteyenler ve altın alacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
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