FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 19 Eylül 2020 altın fiyatları!

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 19 Eylül 2020 altın fiyatları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ederken, altın fiyatları konusunda gözlemlenen değişimler ve uzmanların altın yorumları merak içerisinde takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Şimdi altın almak ya da altına yatırım yapmak isteyenler tarafından 19 Eylül 2020 Cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte altın fiyatı, altın kurunda son durum!

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 19 Eylül 2020 altın fiyatları!

Artan vaka sayılarının ardından yeniden uygulamaya konulan koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerle alakalı bazı kısıtlamalar getirilse de düğün veya nikah yapacak çiftler sebebiyle bazı vatandaşlar tarafından altın ihtiyaçlarını karşılamak üzere altın fiyatları araştırılıyor. Hem altın hediye edecek olanlar hem de altına yatırım yapacak olanlar altın fiyatları konusunda güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu yüzden vatandaşların en fazla sorduğu sorular içinde çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu bulunuyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 19 Eylül 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte bütün detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? (19 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün, %0,3 artarak 474,20 TL'yi gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 768,00 TL seviyelerinde oldu. Cumhuriyet altını ise 3.145,00 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, %0,3 değer kazandı ve 474,20 TL'den işlem gördü. Peki, 19 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...

Analistler; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) birkaç gün önceki faiz kararından sonra değer kazanan doların, altının ons fiyatı üzerinde baskı etkisi yarattığını söylüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altının fiyatı 18 Eylül kapanışta İstanbul Kapalıçarşı’da 476 TL olarak belirlendi. Gram altın günü 476 liradan kapattı. Bir süredir rekor seviyelere gelen altının ons fiyatı 1950 dolar seviyesinde oldu. Çeyrek altın fiyatı da kapanışta 778 lira seviyesiyle haftayı tamamladı.

19 Eylül 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları konusunda gerçekleşen yükseliş ile beraber çeyrek altın fiyatı şu anda alış fiyatı 761 lira, satış fiyatı 778 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da son olarak alış fiyatı 3.153,00 lira ve satış fiyatı 3.200,00 seviyesinde oldu.

Analistler; koronavirüs aşısına dair haber akışı ve bazı jeopolitik gelişmelerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor. Teknik anlamda analistler; altının ons fiyatındaki 1.920 dolar seviyesinin destek, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç şeklinde ön plana çıktığını belirtiyor.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırım yapmak amacıyla altın almak isteyenler altın düşer mi sorusuyla alakalı yanıt arayışını sürdürüyor. Değerli madenler içinde yer alan ve yıl içinde ciddi anlamda yükseliş hareketi gözlenen altın fiyatları nedeniyle nikah veya düğün maksatlı altın alacak olan vatandaşlar da altın yükselir mi sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Altında son durum altına yatırım yapmak isteyenler ve altın alacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Araç sahipleri dikkat! Zam geldiAraç sahipleri dikkat! Zam geldi
Altın düşüşte!Altın düşüşte!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
İstanbul'da kademeli mesai dönemi! Vali Yerlikaya'dan önemli açıklama
İstanbul'da kademeli mesai dönemi! Vali Yerlikaya'dan önemli açıklama
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
EYT yasası çıkarsa... İlk onlar emekli olacak!
EYT yasası çıkarsa... İlk onlar emekli olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlar tuvaletini kullandı, tazminatsız kovuldu
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Son dakika: İstanbul'da kademeli mesai dönemi! Vali Yerlikaya'dan önemli açıklama
İstanbul'da kademeli mesai dönemi! Vali Yerlikaya'dan önemli açıklama
Benzin ve motorine zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? 'Kademeli mesai' düzenlemesiyle ile ilgili açıklamanın saati belli oldu
Kritik saat belli oldu
'Kestane kebap' kilogramı 100 liradan satışa sunuldu
Gramla satılıyor! Kilosu 100 lira
Sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimliğe geçirme randevusuna 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu
4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.