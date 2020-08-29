Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 29 Ağustos 2020 altın fiyatları!

Düğün sezonunun devam etmesiyle beraber düğünlere davetli olan vatandaşlar tarafından anlık altın fiyatları araştırılıyor. Hem altına yatırım yapmak isteyenler hem de altın hediye edecek olanlar altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri merak ediyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en fazla sorulan soru çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oluyor. Peki, merakla araştırılan altın fiyatlarında son durum nasıl? 29 Ağustos 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (29 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Gram altın dün güne yükselişle başlamasından sonra 459,3 liradan işlem gördü. Çeyrek altın dün 758 lira ve Cumhuriyet altını da 3.109 liradan satılmıştı. Peki, 29 Ağustos 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki güvercin açıklamalarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.