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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 29 Ağustos 2020 altın fiyatları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt arayan vatandaşlar altındaki fiyat hareketliliği nedeniyle güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Vatandaşlar tarafından 29 Ağustos 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte altın fiyatı, altın kurunda son durum!

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 29 Ağustos 2020 altın fiyatları!

Düğün sezonunun devam etmesiyle beraber düğünlere davetli olan vatandaşlar tarafından anlık altın fiyatları araştırılıyor. Hem altına yatırım yapmak isteyenler hem de altın hediye edecek olanlar altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri merak ediyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en fazla sorulan soru çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oluyor. Peki, merakla araştırılan altın fiyatlarında son durum nasıl? 29 Ağustos 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (29 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Gram altın dün güne yükselişle başlamasından sonra 459,3 liradan işlem gördü. Çeyrek altın dün 758 lira ve Cumhuriyet altını da 3.109 liradan satılmıştı. Peki, 29 Ağustos 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki güvercin açıklamalarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altının fiyatı kapanışta Kapalıçarşı’da 463,05 TL olarak belirlendi. Gram altın günü 463,05 liradan tamamladı. Bir süredir rekor seviyeleri deneyen altının ons fiyatı 1.964,62 lira seviyesinde oldu. Çeyrek altın fiyatı ise 758,21 lira seviyesiyle haftayı tamamladı.

29 Ağustos 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dönemde yaşanan yükseliş ile beraber çeyrek altın fiyatı 758,21 lira seviyelerinde günü tamamlarken cumhuriyet altını da son olarak 3.110,00 liradan işlem gördü.

Analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu, 1.980 dolar seviyesinin de direnç şeklinde öne çıktığını ifade etti.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırım maksatlı olarak altın almak isteyen vatandaşlar altın düşer mi sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Değerli madenler arasında bulunan ve yıl içerisinde önemli bir yükseliş hareketi gösteren altın nedeniyle özellikle sevdiklerine altın hediye etmek isteyen vatandaşlar arasında altın yükselir mi sorusu soruluyor. Altında son durum hem yatırımcılar hem de alıcılar tarafından merak ediliyor.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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