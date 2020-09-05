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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 altın fiyatları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2020 09:37 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt aranmaya devam edilirken vatandaşlar tarafından, altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik ve uzmanların altın yorumları yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Şimdi vatandaşlar ve altın yatırımcıları 5 Eylül 2020 Cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları araştırılıyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte altın fiyatı, altın kurunda son durum!

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 altın fiyatları!

Düğün sezonunda düğünlerin nasıl yapılacağına dair gelişmeler devam ederken vatandaşlar tarafından düğünler nedeniyle altın ihtiyaçlarını karşılamak için anlık altın fiyatları araştırılıyor. Altına yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra altın hediye etmeyi düşünenler de altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri merak ediyor. Bu nedenle vatandaşların en çok sorduğu sorular arasında çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oluyor. Peki, merakla araştırılan altın fiyatlarında son durum nasıl? 5 Eylül 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (5 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanımla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yatay seyretti.

Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanım yaşadı. Aynı şekilde Cumhuriyet altını satış fiyatı da yüzde 0,11 artış yaşayarak yükseldi. Geçtiğimiz hafta 748,00 lira seviyelerinde olan çeyrek altın ise genel olarak yatay seyretti. Peki, 5 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Analistler; ağustos ayında ABD 10 yıllık tahvilleri reel getirisinin yüzde ek 1 seviyesine inmediğine dikkat çekiyor. Buna göre getiri arayışına girmiş olan yatırımcıları, güvenli liman ve likit olması nedeniyle altına talebi artırdığını belirtiyor. Altının ons fiyatı ağustos ayında, inen reel tahvil getirileri, ABD ve Çin arasındaki gerginlik ve gerileyen dolar endeksi gibi nedenlerle 2.075 dolar ile rekor kırdı. Analistler, eylül ayında koronavirüs salgını tedavisi ve küresel anlamda makro ekonomik verilere dair haber akışı yaşanmasının altının ons fiyatı üstünde etkili olacağını dile getiriyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altının fiyatı kapanışta Kapalıçarşı’da 463 TL olarak belirlendi. Gram altın günü 463 liradan tamamladı. Bir süredir rekor seviyeleri deneyen altının ons fiyatı 1933 lira seviyesinde oldu. Çeyrek altın fiyatı ise 757 lira seviyesiyle haftayı tamamladı.

5 Eylül 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları konusunda gerçekleşen yükseliş ile beraber çeyrek altın fiyatı 757 lira seviyelerinde günü tamamlarken cumhuriyet altını da son olarak 3.115,00 liradan işlem gördü. Geçtiğimiz günde Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.069,00 lira olurken Cumhuriyet altını satış fiyatı ise 3.115,00 lira oldu.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında başlayan yükseliş trendine yalnızca mart ayında likidite ihtiyacının artması nedeniyle ara vermiş olan altının ons fiyatı ağustos ayında 2.075,11 dolar olarak tarihi yüksek seviyesine gelmişti. Bu seviyeden gelen kar satışları ile kazancını bir anlamda geri veren altının ons fiyatı, ağustos ayını yüzde 0,37 değer kaybı ile 1.967,95 dolardan tamamlamıştı.

Analistler, koronavirüs salgınının beraberinde gelen belirsizliklere ek olarak başta ABD Merkez Bankası olmak üzere küresel anlamda parasal genişlemeye gidilmesi durumunun altının ons fiyatı üzerinde destekleyici bir etki bıraktığını kaydetti.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırım yapmak amacıyla altın almak isteyenler altın düşer mi sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Değerli madenler içinde yer alan ve sene içinde ciddi bir yükseliş hareketi izlenen altın fiyatları nedeniyle özellikle sevdiği kişilere özellikle düğün maksadıyla altın hediye etmek isteyen kişiler arasında da altın yükselir mi sorusuna yanıt aranıyor. Altında son durum altın yatırımcıları ile altın alacak olan vatandaşlar tarafından da merak edilip araştırılıyor.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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