Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 5 Eylül 2020 altın fiyatları!

Düğün sezonunda düğünlerin nasıl yapılacağına dair gelişmeler devam ederken vatandaşlar tarafından düğünler nedeniyle altın ihtiyaçlarını karşılamak için anlık altın fiyatları araştırılıyor. Altına yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra altın hediye etmeyi düşünenler de altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri merak ediyor. Bu nedenle vatandaşların en çok sorduğu sorular arasında çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oluyor. Peki, merakla araştırılan altın fiyatlarında son durum nasıl? 5 Eylül 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. Gram altın haftayı nasıl tamamladı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (5 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanımla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yatay seyretti.

Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanım yaşadı. Aynı şekilde Cumhuriyet altını satış fiyatı da yüzde 0,11 artış yaşayarak yükseldi. Geçtiğimiz hafta 748,00 lira seviyelerinde olan çeyrek altın ise genel olarak yatay seyretti. Peki, 5 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…