Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın haftaya nasıl başladı? (3 Ağustos 2020 altın piyasası!)

Bayram tatilinin son günlerinde bile altın fiyatları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 3 Ağustos 2020 pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (3 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün günü yatay seyirle 733,84 lira, gram altın ise rekor bir yükselişle 443,42 lira, cumhuriyet altını da 3.019,00 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 3 Ağustos 2020 çeyrek altının fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.