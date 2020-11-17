FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.11.2020 11:35 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem görüyor. Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 467,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 468,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.888 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından dün de Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamaları sonrası altının ons fiyatı 1.865 dolara kadar geriledi. Moderna, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Bununla birlikte Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin piyasalarda teşvik beklentisini yükselttiğini kaydeden analistler, konuya ilişkin gelişmelerin, altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Bakan Elvan'dan büyüme açıklamasıBakan Elvan'dan büyüme açıklaması
İşte güncel banka çalışma saatleri!İşte güncel banka çalışma saatleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı
Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Altın hareketli başladı
Altın hareketli başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Resmi Gazete'de esnaf borç yapılandırma 2020... Esnaf SGK prim borcu ve stopaj vergisi yapılandırma! Esnafa kredi sicil affı çıktı mı?
Esnaf borçları da yapılandırma listesinde!
Rus doğal gaz devinden Türkiye pazarı için kritik hamle
Rus doğal gaz devinden Türkiye pazarı için kritik hamle
Borç yapılandırmasına ilişkin kanun yürürlükte
Borç yapılandırmasına ilişkin kanun yürürlükte
LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme açıklaması
Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.