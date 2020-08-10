Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı 10 Ağustos 2020 canlı ve anlık altın piyasası! Çeyrek altın fiyatları son durum nedir? Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 10 Ağustos 2020 pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…
Çeyrek altın geçen haftayı dikey seyirle 827,44 lira, gram altın ise dikey seviyede 479,82 lira, cumhuriyet altını da 3.407,00 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 10 Ağustos 2020 çeyrek altının fiyatları güne nasıl başladı? Kapalıçarşı’da güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Altın fiyatlarının ne kadar arttığını merak eden vatandaşlarımıza ons fiyatındaki artıştan dolayı gram altınla birlikte diğer fiyatlarından rekor seviyede yükseldiğini söyleyebiliriz. Peki Kapalıçarşı 10 Ağustos 2020 altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 475,94 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Altının ons fiyatındaki yükselişle karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, güne 475,94 liradan başladı.
Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 2.029,18 lira seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Ons fiyatının yükselmesiyle de gram altın 475,94 lirayı, çeyrek altın ise 798,08 lirayı gördü.
Altının ons fiyatının yükselişi Cumhuriyet ve çeyrek altının da zirve yapmasına neden oldu. Çeyrek altın fiyatı ise yatay seyirle 798,08 lira, Cumhuriyet altını da dikey yönde güne başladı ve 3.284,00 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa yükselişle 2.029,18 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor.
Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
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