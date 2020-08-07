Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı 7 Ağustos 2020 canlı ve anlık altın piyasası! Çeyrek altın fiyatları son durum nedir? Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Altının ons fiyatında dün tarihi bir yükseliş başlamış altın 471'li seviyelerdeyken birden 503 seviyelerine kadar geldi.

Altın fiyatları düşer mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 7 Ağustos 2020 cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (7 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün günü dikey seyirle 808,58 lira, gram altın ise dikey seviyede 494,55 lira, cumhuriyet altını da 3.316,00 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 7 Ağustos 2020 çeyrek altının fiyatları güne nasıl başladı? Kapalıçarşı’da güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…