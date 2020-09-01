Gram altın ne kadar oldu? Gram altında güçlü yükseliş!

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından güncel altın fiyatları sürekli olarak araştırılıyor. Özellikle düğün sezonu nedeniyle katılacaklar düğünler için gram altın almayı düşünen vatandaşlar gram altın ne kadar bugün sorusuna da yanıt arıyor. Yeni güne değer kazancı ile başlayan gram altın 11.00 itibarıyla önceki kapanışın %1.4 üstü olan 471,7 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın ne olacak? İşte merak edilen detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükseliş ile beraber dün gram altın değer kazandı. Günü önceki kapanışın %0,4 üstünde yani 465 TL’den tamamlandı. Şimdi, gram altın fiyatı ne kadar sorusuna da cevap aranıyor. Gram altın yeni güne de bir değer kazandı ile başladı. Gram altın ne kadar sorusuna yanıt olarak; saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın %1,4 üstünde yani 471,7 seviyesinde işlem gördü.

O dakikalarda çeyrek altın fiyatı 774 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 3.163 TL’den işlem görüyordu. Aynı zamanda özellikle altın yatırımcıları tarafından ons altın fiyatı da merak ediliyor. Ons altın fiyatı kapanışa göre %1,1 artış gösterdi. Bu doğrultusunda ons altın 1.990 dolar seviyesinde yer alıyor.