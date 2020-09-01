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Gram altın ne kadar oldu? Gram altında güçlü yükseliş!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:42 | Son Güncelleme

Altın fiyatları konusunda yaşanan hareketlilik vatandaşları altın fiyatları düşecek mi yoksa altın fiyatları yükselecek mi sorusunu sormasına neden oluyor. Aynı zamanda düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle gram altın ne kadar oldu sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, güçlü yükselişin ardından gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Gram altın ne kadar oldu? Gram altında güçlü yükseliş!

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından güncel altın fiyatları sürekli olarak araştırılıyor. Özellikle düğün sezonu nedeniyle katılacaklar düğünler için gram altın almayı düşünen vatandaşlar gram altın ne kadar bugün sorusuna da yanıt arıyor. Yeni güne değer kazancı ile başlayan gram altın 11.00 itibarıyla önceki kapanışın %1.4 üstü olan 471,7 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın ne olacak? İşte merak edilen detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükseliş ile beraber dün gram altın değer kazandı. Günü önceki kapanışın %0,4 üstünde yani 465 TL’den tamamlandı. Şimdi, gram altın fiyatı ne kadar sorusuna da cevap aranıyor. Gram altın yeni güne de bir değer kazandı ile başladı. Gram altın ne kadar sorusuna yanıt olarak; saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın %1,4 üstünde yani 471,7 seviyesinde işlem gördü.

O dakikalarda çeyrek altın fiyatı 774 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 3.163 TL’den işlem görüyordu. Aynı zamanda özellikle altın yatırımcıları tarafından ons altın fiyatı da merak ediliyor. Ons altın fiyatı kapanışa göre %1,1 artış gösterdi. Bu doğrultusunda ons altın 1.990 dolar seviyesinde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. Analistler, dolar endeksinin 6 gün boyunca üst üste düşüp 91,8 ile son 2 senenin en düşüğüne gerilemesi durumunun ons altın fiyatını desteklediğini belirtti. Analistlere göre altının fiyatı ile ilgili olarak bugün, dünya genelinde açıklanacak olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, koronavirüs tedavisine dair haber akışı ve başta Doğu Akdeniz olacak şekilde bazı jeopolitik gelişmelerin, gündem içerisinde odağını koruduğunu belirtiyor. Altın fiyatları ne kadar olacak noktasında analistler; ons altın fiyatında 1.944 dolar seviyesinin destek konumda olduğunu, 2.000 dolar seviyesinin de direnç konumunda olarak öne çıktığını kaydediyor.

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