Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 465,7 liradan işlem görüyor. Analistler, dolar endeksinin dün, son 2 yılın en düşüğüne gerilemesinin ardından bugün tepki alımlarıyla toparlanmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 465,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.117 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksinin dün, son 2 yılın en düşüğüne gerilemesinin ardından bugün tepki alımlarıyla toparlanmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.944 doların destek, 2.000 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

